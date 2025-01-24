Ζελένσκι: Ο Πούτιν προσπαθεί να χειραγωγήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να χειραγωγήσει τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει μια ειρηνική λύση στον σχεδόν τριετή πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών ανέφερε σε συνεδρίαση της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανίας σχετικά με «το στρατιωτικό δυναμικό της Ρωσίας και την ετοιμότητα του Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο και να χειραγωγήσει τους παγκόσμιους ηγέτες».

«Προσπαθεί να χειραγωγήσει την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να πετύχει την ειρήνη», είπε στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Είμαι βέβαιος ότι καμία ρωσική χειραγώγηση δεν θα πετύχει πλέον».

Πηγή: skai.gr

