Κροατία: Μποϊκοτάζ στα καταστήματα - 50% μικρότερος τζίρος

Ο τζίρος των Κροατών καταστηματαρχών μειώθηκε κατά 50% σήμερα, σύμφωνα με τη φορολογική υπηρεσία, συνεπεία της έκκλησης για μποϊκοτάζ που απηύθυναν ενώσεις καταναλωτών για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση των τιμών.

«Οι έμποροι δεν φαντάζονταν μια τέτοια εξέγερση», δήλωσε εκφράζοντας ικανοποίηση ο Γιόσιπ Κέλεμαν, της ένωσης καταναλωτών Halo inspektore, που είχε την πρωτοβουλία για το μποϊκοτάζ. Η αντιπολίτευση, τα συνδικάτα, μερικοί υπουργοί και αρκετές προσωπικότητες είχαν επίσης καλέσει να υποστηριχθεί το κίνημα αυτό.

Ο δεξιός πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς εκτίμησε ότι το μποϊκοτάζ αυτό είναι ένα «σημαντικό και σαφές μήνυμα των πολιτών που θέλουν να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τις τιμές» με αυτές άλλων χωρών. «Το κίνημα (διαμαρτυρίας) θα ληφθεί υπόψη κατά την αναθεώρηση των προϊόντων πρώτης ανάγκης των οποίων οι τιμές είναι περιορισμένες», δήλωσε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης.

Στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας), οι έμποροι της χώρας είχαν εισπράξεις από 50% λιγότερες πωλήσεις σε σχέση με την ίδια ώρα την περασμένη Παρασκευή, διευκρίνισε η φορολογική υπηρεσία σε ανακοίνωση.

Στο Ζάγκρεμπ, μόλις μια χούφτα πελάτες έκαναν τα ψώνια τους στο μεγαλύτερο σούπερ-μάρκετ της πρωτεύουσας, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο από κόσμο την ώρα αυτή, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι έμποροι δεν θα υποφέρουν οικονομικά, αλλά αυτό είναι σημαντικό μήνυμα, συμβολικό. Η μη φυσιολογική άνοδος των τιμών πρέπει να σταματήσει», εκτιμά ο Ντάνκο Χόρβατ, μπάρμαν στο Ζάγκρεμπ, ο οποίος αποφάσισε να κάνει απεργία αγορών.

Οι διοργανωτές κατηγορούν τους εμπόρους ότι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι του πληθωρισμού, που έφτασε 4,5% τον Δεκέμβριο έναντι 2,4% κατά μέσο όρο στην ευρωζώνη.

Ωστόσο, αρκετοί οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι μικρός και δηλώνουν ότι η αύξηση των τιμών δεν είναι πάντως ο κύριος παράγοντας του πληθωρισμού.

Η Κροατία, η οποία εντάχθηκε στην ευρωζώνη το 2023 πρέπει να διαχειριστεί έναν πληθωρικό δημόσιο τομέα, ένα από τα υψηλότερα ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25%) τη γήρανση και τη μείωση του πληθυσμού που από 4,5 μειώθηκε στα 3,8 εκατομμύρια σε 25 χρόνια, εξηγούν.

Ο μέσος μισθός τον Νοέμβριο στην Κροατία ήταν 1.366 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

