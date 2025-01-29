Σε έναν νέο εκθεσιακό χώρο του Λούβρου θα μεταφερθεί ο διάσημος πίνακας της Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, καθώς το πιο πολυσύχναστο μουσείο στον κόσμο πρόκειται να ανακαινιστεί.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν στάθηκε μπροστά στο αριστούργημα καθώς έκανε τις ανακοινώσεις.Περιέγραψε το έργο του New Renaissance (Νέα Αναγέννηση), ένα 15ετές πρόγραμμα εργασιών αξίας πολλών εκατομμυρίων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια νέα είσοδο στο μουσείο, που θα βρίσκεται κοντά στον Σηκουάνα και θα ανοίξει έως το 2031. Όσο για το διάσημο πίνακα της Μόνα Λίζα θα έχει ξεχωριστή χρέωση για κάποιον που θέλει να τον δει. Όπως είπε ο Μακρόν η αφαίρεση της Μόνα Λίζα από τη σημερινή της θέση θα της επιτρέψει να έχει μια σωστή θέση στο μουσείο διευκολύνοντας παράλληλα την προβολή άλλων αριστουργημάτων που εκτίθενται στο Salle des Etats, τα οποία «πολύ συχνά παραβλέπονται» σήμερα.

Επίσης, θα περιλαμβάνει και μια δεύτερη είσοδο προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να εισέρχονται περισσότεροι επισκέπτες και να μην περιμένουν στις ατελείωτες ουρές η οποία θα βρίσκεται κάτω από τη διάσημη γυάλινη πυραμίδα.Συγκεκριμένα, η ανατολική πρόσοψη του μουσείου - που αποτελείται σήμερα από μια κλασική κιονοστοιχία θα επανασχεδιαστεί και μια νέα είσοδος θα δώσει άμεση πρόσβαση στους επισκέπτες σε νέους υπόγειους εκθεσιακούς χώρους κάτω από το Cour Carré, ο οποίος με τη σειρά του θα συνδεθεί με την περιοχή κάτω από την πυραμίδα.

Από τον ερχόμενο Ιανουάριο θα υπάρξουν αλλαγές και στις τιμές των εισιτηρίων έτσι ώστε οι κάτοικοι εκτός ΕΕ - συμπεριλαμβανομένων των τουριστών του Ηνωμένου Βασιλείου - να πληρώνουν περισσότερα.

Περίπου τα τρία τέταρτα των 30.000 καθημερινών επισκεπτών του μουσείου πηγαίνουν για να δουν τον πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, αλλά η εμπειρία τους δεν είναι καθόλου ευχάριστη αφού ένας συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών μπαίνει στο Salle des Etats και περιμένει στην ουρά προκειμένου να σταθεί για μόλις 50 δευτερόλεπτα μπροστά από το διάσημο πίνακα για να τον παρατηρήσει και να τραβήξει μια φωτογραφία.

Ο διευθυντής του μουσείου, Laurence des Cars έχει προειδοποιήσει τον Εμανουέλ Μακρόν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τον αριθμό των επισκεπτών και πολλές αστοχίες στην υποδομή.

Τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθούν επίσης σημαντικές εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την παροχή νέων εγκαταστάσεων τουαλέτας, εστιατορίου και ξεκούρασης.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι το έργο δεν θα κοστίσει τίποτα στους φορολογούμενους πολίτες, καθώς θα χρηματοδοτηθεί μέσω πωλήσεων εισιτηρίων, δωρεών και της χορηγιών του μουσείου με το Λούβρο του Άμπου Ντάμπι.

Πηγή: skai.gr

