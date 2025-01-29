Αμερικανικό F-35 συνετρίβη στην Αλάσκα - Σώθηκε ο πιλότος

Μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη κατά τη διάρκεια γυμνασίων σε αεροπορική βάση στην Αλάσκα χθες Τρίτη, με τον πιλότο να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του και να είναι ασφαλής, σύμφωνα με τη διοίκηση της εγκατάστασης της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο χειριστής αντιμετώπισε «δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της πτήσης», πάντως ήταν σε θέση να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος, δήλωσε ο σμήναρχος Πολ Τάουνσεντ, διοικητής της 354ης πτέρυγας μάχης της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Η συντριβή έγινε κατά την προσγείωση έπειτα από άσκηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Eielson Air Force Base, το αεροσκάφος έχει υποστεί «σοβαρή ζημιά». Δεν έγινε σαφές αν μπορεί να επισκευαστεί ή όχι.

Ο χειριστής διακομίστηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Μπάσετ, κατά την ίδια πηγή.

Ο σμήναρχος Τάουνσεντ διαβεβαίωσε πως θα διενεργηθεί «διεξοδική έρευνα» για το ατύχημα, ώστε να «ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να επαναληφθεί».

Το F-35 είναι καρπός του ακριβότερου εξοπλιστικού προγράμματος στην ιστορία των ΗΠΑ και η πηγή του μεγαλύτερου μέρους των εσόδων της κατασκευάστριάς του Lockheed Martin (εισφέρει περί το 30% του τζίρου της).

Το Πεντάγωνο σκοπεύει να δαπανήσει 1,7 τρισεκ. δολάρια στο πλαίσιο του προγράμματος του F-35, αποκτώντας περίπου 2.500 δείγματα του μαχητικού χαμηλής παρατηρησιμότητας τις επόμενες δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.