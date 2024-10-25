Το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι Πούτιν και Μασκ βρίσκονταν σε επαφή από το 2022

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ δεν είχαν παρά μόνο μία τηλεφωνική συνομιλία, η οποία έγινε πριν από το 2022 και είχε ως θέμα «τεχνολογίες», υποστήριξε σήμερα το Κρεμλίνο, απαντώντας σε πληροφορίες της Wall Street Journal σύμφωνα με τις οποίες οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε τακτική επαφή.

«Όχι, όλα αυτά δεν είναι αλήθεια, πρόκειται για μια ψευδή πληροφορία που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και επικεφαλής των εταιρειών Tesla και SpaceX, είχαν μιλήσει για «τεχνολογίες για το μέλλον», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, διαβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τη «μοναδική επαφή» μεταξύ των δύο ανδρών.

Η Wall Street Journal είχε γράψει ότι ο Μασκ βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον Πούτιν από τα τέλη του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.