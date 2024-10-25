Στην αποκάλυψη ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο Ίλον Μασκ έχει «τακτική επαφή» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν από το 2022 προχώρησε η εφημερίδα Wall Street Journal την Πέμπτη το βράδυ.

Οι συζητήσεις του Μασκ με τον Πούτιν, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από αρκετούς Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Ρώσους νυν και πρώην αξιωματούχους, κινούνταν γύρω από θέματα προσωπικά, καθώς επίσης και επιχειρηματικές και γεωπολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ίλον Μασκ είχε τακτική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος σε μία από τις συζητήσεις τους τού ζήτησε να μην ενεργοποιήσει το δίκτυο του Starlink στην Ταϊβάν ως «χάρη» στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η Starlink δεν εξασφάλισε ποτέ άδεια για να προσφέρει υπηρεσίες Διαδικτύου στην Ταϊβάν, η κυβέρνηση της οποίας επιβάλλει περιορισμούς σε μη Ταϊβανέζικες δορυφορικές εταιρείες.

Μάλιστα, σε έναν χάρτη της Starlink πάνω στην Ταιβάν υπάρχει η λέξη «προσεχώς».

Η ακριβής φύση της σχέσης του Μασκ με τον Πούτιν παραμένει ασαφής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX έχει περάσει χρόνια εξασφαλίζοντας συμβόλαια με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και οι εταιρείες του επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό.

Ο Μασκ αναδείχθηκε φέτος ως σημαντικός υποστηρικτής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ και σε περίπτωση νίκης του Τραμπ θα μπορούσε να έχει έναν ρόλο στη νέα κυβέρνηση.

Ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν απομονώσει τον Πούτιν τα τελευταία χρόνια, ο διάλογος του Μασκ μαζί του θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου κύκλου συζητήσεων με τον Ρώσο ηγέτη ενισχύοντας την εκφρασμένη επιθυμία του Τραμπ να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, οι επαφές εγείρουν επίσης πιθανές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, δεδομένου του ρόλου του Πούτιν, ο οποίος είναι ένας από τους κύριους αντιπάλους της Αμερικής.

Η είδηση για τη φερόμενη γραμμή επικοινωνίας του Μασκ με τον Πούτιν έρχεται δύο εβδομάδες, αφότου ο Μπομπ Γούντγουορντ ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ είχε παραμείνει σε επαφή με τον ηγέτη της Ρωσίας από τότε που έφυγε από την εξουσία το 2021.

Η εκστρατεία του Τραμπ αρνήθηκε τον ισχυρισμό του Γούντγουορντ, ο οποίος διατυπώθηκε στο νέο του βιβλίο War.

