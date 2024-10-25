AFP: Η Χαμάς δεσμεύτηκε να σταματήσει τις μάχες εάν επιτευχθεί εκεχειρία

Οι νέες προσπάθειες για κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα φαίνεται να εγείρουν προσδοκίες για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών καθώς σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η Χαμάς φέρεται να δεσμεύτηκε να σταματήσει τις μάχες εναντίον του Ισραήλ εάν επιτευχθεί εκεχειρία και εφόσον οι μακροχρόνιες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δείξουν ότι αποκτούν δυναμική.

Israel said Thursday its spy chief will attend Gaza ceasefire talks and Hamas vowed to stop fighting if a truce is reached, as long-stalled efforts to end the war appeared to gain momentumhttps://t.co/QC6mEWAA2F pic.twitter.com/mzYhTQGt4M October 24, 2024

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Παρασκευής από την εφημερίδα του Κατάρ Al-Araby al-Jadeed με έδρα τη Βρετανία, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χαγιά που επισκέφθηκε το Κάιρο την Πέμπτη για να συμμετάσχει στις συνομιλίες, δήλωσε ότι πριν από κάθε κίνηση προς τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να προηγείται ο τερματισμός της «γενοκτονίας» που διεξάγεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Τι θα περιλαμβάνει η συμφωνία κατάπαυση του πυρός

Οι πρώτες αναφορές εκτιμούν ότι σε πρώτη φάση μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα περιλαμβάνει την απόσυρση των στρατευμάτων των IDF από τη Λωρίδα της Γάζας και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μεταξύ άλλων.

«Η Χαμάς έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να σταματήσει τις μάχες, αλλά το Ισραήλ πρέπει να δεσμευτεί για κατάπαυση του πυρός , να αποσυρθεί από τη Λωρίδα της Γάζας, να επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων, να συμφωνήσει σε μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

