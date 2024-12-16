Αλλαγή στάσης της ΕΕ: Στέλνει επιτετραμμένο στη Δαμασκό

Πρωτοβουλία ανοίγματος διπλωματικών επαφών με τη νέα κυβέρνηση στη Συρία έλαβε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, παρά το γεγονός ότι έως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνούνταν κατηγορηματικά τον διάλογο με τους αντάρτες της οργάνωσης HTS, που ελέγχουν πλέον τη Δαμασκό.



«Ανέθεσα στον ανώτατο ευρωπαίο διπλωμάτη στη Συρία να μεταβεί στη Δαμασκό και να ξεκινήσει επαφές με τη νέα κυβέρνηση» δήλωσε η Κάλλας προσερχόμενη το πρωί στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Ο διπλωματικός μας εκπρόσωπος στη Συρία θα επισκεφθεί σήμερα τη Δαμασκό» ανέφερε. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας ανέλαβε την πρωτοβουλία πριν την πρώτη της συνεδρίαση με τους 27 υπουργούς Εξωτερικών, που σήμερα αναμένεται να συζητήσουν τον τρόπο και σε ποιον βαθμό θα προσεγγίσουν τη νέα πολιτική ηγεσία της Συρίας, μετά την πρόσφατη ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.



Η ίδια υπενθύμισε ότι το περασμένο Σάββατο συμμετείχε σε συνάντηση υπουργών Εξωτερικών αραβικών κρατών, όπου παρόντες ήταν και ο Τούρκος αλλά και ο Αμερικανός ομόλογός τους. «Είναι πολύ σημαντικό ότι οι περιφερειακοί και διεθνείς παράγοντες βλέπουν τη μεγάλη εικόνα με τον ίδιο τρόπο με εμάς και επιθυμούν να είναι σταθερή και ειρηνική η χώρα με μια ολοκληρωμένη κυβέρνηση» τόνισε η Κάλλας.



Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της οργάνωσης HTS, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι η ΕΕ δεν θα άρει τα μέτρα, προτού δει στην πράξη να προστατεύονται οι μειονότητες και τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και να καταπολεμείται ο θρησκευτικός εξτρεμισμός.



Το θέμα των κυρώσεων, πάντως, αναμένεται να συζητηθεί σήμερα από τους ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών, όπως επίσης και η περαιτέρω οικονομική βοήθεια προς τη Συρία εκ μέρους του «μπλοκ».

Πιθανές κυρώσεις εναντίον του «Γεωργιανού Ονείρου»

Βασικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης αποτελούν και οι πιθανές κυρώσεις εναντίον του φιλορωσικού, κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Γεωργίας, παρά το «βέτο» της Ουγγαρίας.



«Έχουμε προτείνει μια λίστα κυρώσεων για συγκεκριμένους ανθρώπους, που συνήθως… χρησιμοποιούν βία εναντίον της αντιπολίτευσης» ανέφερε η Κάλλας, ωστόσο επισήμανε ότι «πρέπει όλοι να συμφωνούν και δεν είμαστε ακόμη σ' αυτό το σημείο».

Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δ. Βαλκανίων

Και ενώ έχει «παγώσει» η ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας, επτά κράτη μέλη της ΕΕ - ανάμεσά τους και η Ελλάδα - ζητούν μέσω επιστολής τους από την Κάγια Κάλλας και τη νέα επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος «αποφασιστική πρόοδο» σε σχέση με την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.



Προσώρας, το Μαυροβούνιο αναδεικνύεται σε «πρωτοπόρο» -ανάμεσα στα έξι κράτη των Δυτικών Βαλκανίων- στην κούρσα ένταξης, καθώς αναμένεται να κλείσει επισήμως σήμερα τρία κεφάλαια των ενταξιακών του διαπραγματεύσεων, ενώ η Αλβανία αύριο θα ανοίξει ένα ακόμα θεμελιώδες κεφάλαιο, εκείνο των εξωτερικών σχέσεων στη διάρκεια της τρίτης κατά σειράς διακυβερνητικής της διάσκεψης με την Ένωση στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.