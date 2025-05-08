Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας επικύρωσε τη συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ

Το ουκρανικό κοινοβούλιο επικύρωσε την Πέμπτη τη συμφωνία ορόσημο για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Συνολικά 338 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης και κανείς δεν ψήφισε κατά, δήλωσε ο Oleksandr Merezhko, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε ουκρανικούς ορυκτούς πόρους και ανοίγει το δρόμο για πιθανή νέα στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, αν και δεν έχει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα, και έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας υπέγραψαν «ιστορική» συμφωνία για τη δημιουργία «ταμείου επενδύσεων στην ανοικοδόμηση» της Ουκρανίας.

Η συμφωνία - την οποία υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και η αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ουκρανίας και υπουργός Οικονομίας, Γιούλια Σβιριντένκο - προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού αμερικανο-ουκρανικού ταμείου για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, το οποίο θα λαμβάνει το 50% των κερδών και των δικαιωμάτων που θα αποκομίζει το ουκρανικό κράτος από νέες άδειες εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στη χώρα.

«Η συμφωνία θα επιτρέψει να χρηματοδοτηθούν εξ ημισείας «έργα εξόρυξης ορυκτών, πετρελαίου και αερίου» στην ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσε η Σβιριντένκο, η οποία βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Η συμφωνία δίνει στην Ουάσινγκτον προνομιακή πρόσβαση για νέες συμφωνίες για τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας, αλλά δεν της παρέχει αυτόματα μερίδιο του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας ή οποιασδήποτε από τις υποδομές φυσικού αερίου της.

«Το έγγραφο στην τρέχουσα εκδοχή του είναι εγγύηση επιτυχίας για τις δυο χώρες μας, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ», διαβεβαίωσε η υπουργός σε μακροσκελές κείμενο που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία θα διατηρήσει «πλήρως» τόσο την «ιδιοκτησία» όσο και τον «έλεγχο» των φυσικών πόρων της.

«Οι πόροι θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της Ουκρανίας και το Κίεβο θα επιλέγει από πού θα γίνεται η εξόρυξη», έγραψε η Σβιριντένκο.

Πηγή: skai.gr

