έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νωρίς σήμερα τα ξημερώματα (αργά τη νύχτα της Τετάρτης) ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας υπέγραψαν «ιστορική» συμφωνία για τη δημιουργία «ταμείου επενδύσεων στην ανοικοδόμηση» της Ουκρανίας.

Η συμφωνία - την οποία υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και η αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ουκρανίας και υπουργός Οικονομίας, Γιούλια Σβιριντένκο - προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού αμερικανο-ουκρανικού ταμείου για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, το οποίο θα λαμβάνει το 50% των κερδών και των δικαιωμάτων που θα αποκομίζει το ουκρανικό κράτος από νέες άδειες εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στη χώρα.

«Η συμφωνία θα επιτρέψει να χρηματοδοτηθούν εξ ημισείας «έργα εξόρυξης ορυκτών, πετρελαίου και αερίου» στην ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσε η Σβιριντένκο, η οποία βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Η συμφωνία δίνει στην Ουάσινγκτον προνομιακή πρόσβαση για νέες συμφωνίες για τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας, αλλά δεν της παρέχει αυτόματα μερίδιο του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας ή οποιασδήποτε από τις υποδομές φυσικού αερίου της.

«Το έγγραφο στην τρέχουσα εκδοχή του είναι εγγύηση επιτυχίας για τις δυο χώρες μας, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ», διαβεβαίωσε η υπουργός σε μακροσκελές κείμενο που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία θα διατηρήσει «πλήρως» τόσο την «ιδιοκτησία» όσο και τον «έλεγχο» των φυσικών πόρων της.

«Οι πόροι θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της Ουκρανίας και το Κίεβο θα επιλέγει από πού θα γίνεται η εξόρυξη», έγραψε η Σβιριντένκο.

«Η εταιρική σχέση θα είναι ισότιμη, σε αναλογία 50/50», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία «δεν περιλαμβάνει κανένα χρέος προς τις ΗΠΑ», ενώ «τα έσοδα και οι συνεισφορές του ταμείου δεν θα φορολογούνται από καμία από τις δύο χώρες».

«Οι ΗΠΑ θα έχουν τον ρόλο της προσέλκυσης επενδύσεων στα έργα στην Ουκρανία και θα προσφέρουν νέα βοήθεια στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, συστημάτων αεράμυνας για την Ουκρανία», σημείωσε η Ουκρανή αξιωματούχος.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία θα προσμετράται στην αμερικανική συνεισφορά στο κοινό ταμείο.

«Αυτή η οικονομική εταιρική σχέση αυτή θέτει τις δυο χώρες μας σε θέση να συνεργαστούν και να επενδύσουν από κοινού ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πόροι μας, τα ταλέντα μας και οι δυνατότητές μας θα μπορέσουν να επιταχύνουν την οικονομική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», αναφέρει το αμερικανικό δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα, χωρίς λεπτομέρειες για το τι αφορά η συμφωνία συγκεκριμένα.

Το πρώτο σχόλιο Τραμπ: Η συμφωνία μπορεί να δώσει στις ΗΠΑ «πολύ περισσότερα» από όσα έχουμε δαπανήσει για βοήθεια στην Ουκρανία

Μιλώντας τηλεφωνικά στο δίκτυο NewsNation, ο Αμερικανός έκανε μία πρώτη δήλωση σχετικά με τη συμφωνία για τα ορυκτά.

Όπως είπε, η συμφωνία αντιπροσωπεύει την αποπληρωμή των χρημάτων που έχουν δαπανήσει οι ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι στιγμής.

«Ο Μπάιντεν τους έδωσε 350 δισεκατομμύρια δολάρια», είπε ο Τραμπ και συνέχισε προσθέτοντας: «Κάναμε μια συμφωνία όπου θεωρητικά παίρνουμε πολύ περισσότερα από τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια».

Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια για βοήθεια στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το bbc.com.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε ακόμα τον Αμερικανό πρόεδρο για το τι συζήτησε με τον Ζελένσκι στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, την περασμένη εβδομάδα.

Του είπα ότι θα ήταν καλό «εμείς να προτείνουμε μια συμφωνία και εσείς να την υπογράψετε», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς εάν η παρουσία των ΗΠΑ στην Ουκρανία θα μπορούσε να εμποδίσει τις ενέργειες της Ρωσίας στην περιοχή, απάντησε «θα μπορούσε».

