Συμφωνία Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ για εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ υπέγραψαν κοινή δήλωση για την εμβάθυνση της συνολικής εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σε δηλώσεις του, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για θερμές και ουσιαστικές συνομιλίες. «Θα γιορτάσουμε την 80η επέτειο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο. Οι σχέσεις Ρωσίας - Κίνας είναι αυτάρκεις». Ακόμη, σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το μερίδιο των εθνικών μας νομισμάτων στους διακανονισμούς».

Πηγή: skai.gr

