Το Κατάρ καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του στολίσκου για τη Γάζα

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την αναχαίτιση του Παγκόσμιου Στόλου για τη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό και την απαγωγή ακτιβιστών από σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Μια δήλωση του υπουργείου που δημοσιεύτηκε στο X κατήγγειλε την «ανανεωμένη επιθετικότητα του Ισραήλ κατά του Παγκόσμιου Στόλου σε διεθνή ύδατα, θεωρώντας την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπιστικών αξιών και της θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς και εδραίωση της άδικης πολιορκίας στη Λωρίδα της Γάζας».

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι «τα συνεχιζόμενα εγκλήματα της ισραηλινής κατοχής κατά του άοπλου παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού όσων είναι αλληλέγγυοι με τα νόμιμα δικαιώματά τους, θα επιδεινώσουν την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη, ιδίως στη Λωρίδα της Γάζας».

Το Κατάρ τόνισε την ανάγκη «η διεθνής κοινότητα να σταθεί σταθερά αλληλέγγυα για να αναγκάσει την κατοχή να ανοίξει τα περάσματα, να άρει τους παράνομους περιορισμούς στη ροή της βοήθειας, να παράσχει την απαραίτητη προστασία στον παλαιστινιακό λαό και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων τους ακτιβιστές που συνέλαβε μετά την ανάληψη του ελέγχου του στολίσκου».

Qatar Condemns Israel's Renewed Attack on Global Sumud Flotilla



Doha | May 18 2026



The State of Qatar condemns the Israeli occupation's renewed attack on the Global Sumud Flotilla in international waters, considering it a blatant violation of international law, humanitarian… pic.twitter.com/r6uI0Xx4Pj — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) May 18, 2026

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.