Το Κατάρ καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του στολίσκου για τη Γάζα

Θεωρεί την επίθεση κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπιστικών αξιών και της θαλάσσιας ασφάλειας και εδραίωση της άδικης πολιορκίας της Γάζας

Sumud

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την αναχαίτιση του Παγκόσμιου Στόλου για τη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό και την απαγωγή ακτιβιστών από σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Μια δήλωση του υπουργείου που δημοσιεύτηκε στο X κατήγγειλε την «ανανεωμένη επιθετικότητα του Ισραήλ κατά του Παγκόσμιου Στόλου σε διεθνή ύδατα, θεωρώντας την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπιστικών αξιών και της θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς και εδραίωση της άδικης πολιορκίας στη Λωρίδα της Γάζας».

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι «τα συνεχιζόμενα εγκλήματα της ισραηλινής κατοχής κατά του άοπλου παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού όσων είναι αλληλέγγυοι με τα νόμιμα δικαιώματά τους, θα επιδεινώσουν την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη, ιδίως στη Λωρίδα της Γάζας».

Το Κατάρ τόνισε την ανάγκη «η διεθνής κοινότητα να σταθεί σταθερά αλληλέγγυα για να αναγκάσει την κατοχή να ανοίξει τα περάσματα, να άρει τους παράνομους περιορισμούς στη ροή της βοήθειας, να παράσχει την απαραίτητη προστασία στον παλαιστινιακό λαό και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων τους ακτιβιστές που συνέλαβε μετά την ανάληψη του ελέγχου του στολίσκου».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κατάρ Λωρίδα της Γάζας στόλος Κρίση στη Μέση Ανατολή
