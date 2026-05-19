Τραμπ: «Θετική εξέλιξη» στις συνομιλίες με το Ιράν, «θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα ότι καταγράφεται μια «πολύ θετική εξέλιξη» στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που, σε συνδυασμό με το σχετικό αίτημα ηγετών του Κόλπου, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία, τονίζοντας ότι θα είναι ικανοποιημένος εάν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν που θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

REPORTER: "Can you speak a little bit about your, post on Truth Social on Iran? And what was the decision ... why you didn't attack... ?"



PRESIDENT TRUMP: "Well, other countries have come to me and they've said... We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've… pic.twitter.com/PagwcXDAAo — Fox News (@FoxNews) May 18, 2026

Λίγες ώρες νωρίτερα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για «μεγάλης κλίμακας επίθεση» σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Πηγή: skai.gr

