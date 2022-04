Το καρναβάλι του Ρίο είναι και πάλι εδώ!

Μετά την απουσία λόγω Covid το πιο ζωνταντό, πολύχρωμο και κεφάτο καρναβάλι του πλανήτη επέστρεψε στους δρόμους της βραζιλιάνικης πόλης.

Δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένοι στο Sambadrome του Ρίο ντε Τζανέιρο παρακολούθησαν το φαντασμαγορικό θέαμα με τα εκατοντάδες εντυπωσιακά άρματα και τους επιδέξιους χορευτές από τις κορυφαίες σχολές σάμπα του Ρίο.

Το Sambadrome του Ρίο φιλοξενεί την παρέλαση από τη δεκαετία του 1980 και είναι σύμβολο των εορτασμών του καρναβαλιού της Βραζιλίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν καταφύγιο για περισσότερους από 400 άστεγους και χρησίμευε και ως σταθμός εμβολιασμού.

