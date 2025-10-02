Ζελένσκι: Η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική βούληση για τη διακοπή των δεσμών της με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στη Ρωσία που όπως είπε «εντείνει τις καταστροφικές της ενέργειες», τόνισε ότι «αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια τώρα είναι η πολιτική βούληση», η δράση χωρίς καθυστέρηση.

«Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι μόνο η κοινή δράση και οι συντονισμένες προσπάθειες μπορούν να εγγυηθούν πραγματική ασφάλεια. Καμία χώρα δεν πρέπει να μείνει μόνη της απέναντι σε αυτήν την απειλή», σημείωσε, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Επιμένει ότι «η Ρωσία κάνει πολλά λάθη και γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε την πίεση και να την αυξήσουμε τώρα, ώστε να αναγκαστούν να τερματίσουν τον πόλεμο και να αλλάξουν την πολιτική τους».

Επίσης, επέμεινε στο να ασκηθεί την πίεση σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία προκειμένου να σταματήσουν να εισάγουν ενέργεια από τη Ρωσία, όπως λέει:

«Οποιαδήποτε σύνδεση με τη Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας, επομένως όσο λιγότεροι δεσμοί με τη Ρωσία, τόσο ασφαλέστερη θα είναι η ζωή και η ζωή πρέπει να προστατεύεται».

Ο ίδιος κατέληξε τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει η ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

