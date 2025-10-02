Ονδούρα: Πέθανε ξαφνικά στα 21 της η Jennifer Rivas

Η Jennifer Nicole Rivas, δημοφιλής influencer και παρουσιάστρια από την Ονδούρα, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Η Rivas, φοιτήτρια δημοσιογραφίας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο HCH Televisión Digital. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η νεαρή έπασχε από επιληψία και λάμβανε μόνιμη φαρμακευτική αγωγή — κάτι που, σύμφωνα με την οικογένειά της, ενδέχεται να συνέβαλε στον αιφνίδιο θάνατό της.

Η Rivas εργαζόταν ως παρουσιάστρια στο τηλεοπτικό κανάλι CHTV, ενώ είχε έντονη παρουσία και στα social media, με περισσότερους από 100.000 ακολούθους στο TikTok και 16.000 στο Instagram.

#jeniferrivas ♬ sonido original - RADAR MUNDIAL @radar.mundialhn Encuentran sin vida a creadora de contenido hondureña en Tegucigalpa Usuarios lamentan la muerte de Jennifer Nicole Rivas, estudiante de periodismo y creadora de contenido, quien cautivó con su carisma y talento. Jenifer Rivas, estudiante de periodismo y creadora de contenido de 21 años, falleció este miércoles 1 de octubre en causando consternación entre sus familiares, amigos y seguidores en redes sociales. #honduras

Στο περιθώριο της τραγικής είδησης, συγκινητικά μηνύματα άφησαν οι θαυμαστές της στα σχόλια του τελευταίου της βίντεο στο TikTok.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, μικρή μας κούκλα. Σε ευχαριστούμε που μας χάρισες το χαμόγελό σου», έγραψε ένας χρήστης, αναφερόμενος στην ομάδα κωμωδίας Los Venados 504, στην οποία συμμετείχε η Rivas.

«Ήταν τόσο όμορφη… αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε ένας άλλος.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στη χώρα και τα σόσιαλ μίντια.

Πηγή: skai.gr

