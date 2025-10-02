Ντόμπριντ: Η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση σε ισραηλινούς στόχους

Μετά τη σύλληψη τριών υπόπτων στο Βερολίνο, η αρμόδια εισαγγελία ανακοίνωσε ότι «προμηθεύθηκαν όπλα για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων στη Γερμανία».Οι τρεις ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικών χτυπημάτων και διασυνδέσεις με τη Χαμάς που συνελήφθησαν χθες στο Βερολίνο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Καρλσρούη, έδρα του Γενικού Εισαγγελέα αρμοδίου για ζητήματα τρομοκρατίας, για να απολογηθούν.



Είχε προηγηθεί πολύμηνη παρακολούθηση των υπόπτων σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας, μεταξύ των οποίων η Λειψία και το Ομπερχάουζεν, ήδη από το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με την αρμόδια Εισαγγελία, οι συλληφθέντες προμηθεύτηκαν στη Γερμανία, μεταξύ άλλων, ένα αυτόματο όπλο, πιστόλια και πυρομαχικά. «Τα όπλα προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χαμάς σε δολοφονικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων σε γερμανικό έδαφος», ανακοίνωσε η γερμανική εισαγγελία.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι συλληφθέντες είναι: ένας 36χρονος Γερμανός γεννημένος στον Λίβανο, ένας 43χρονος, ο οποίος γεννήθηκε επίσης στον Λίβανο, αλλά δεν είναι ακόμα γνωστό αν έχει γερμανικό διαβατήριο, καθώς και ένας 44χρονος Γερμανός από τη Συρία. Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση και για προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που θέτει σε κίνδυνο το γερμανικό κράτος.Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αποτράπηκε μια τρομοκρατική απειλή. «Θεωρούμε δεδομένο ότι πρόκειται για συγκεκριμένη απειλή», δήλωσε ο χριστιανοκοινωνιστής πολιτικός το βράδυ στις Βρυξέλλες», κάνοντας λόγο για πλήθος ενδείξεων για σχέδια επίθεσης.Όπως δήλωσε ο γερμανός υπουργός, τους τελευταίους μήνες, δεν ήταν απολύτως σαφές ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι ή τα άτομα κατά των οποίων στρέφονταν τα σχέδια επίθεσης. Αυτό όμως είναι πολύ πιθανό να αλλάξει όσο προχωρούν οι έρευνες.Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δραστηριοποιείται μόνο στην ΠαλαιστίνηΗ παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς αρνείται κάθε σχέση με τους συλληφθέντες. Σε ανακοίνωση η τρομοκρατική οργάνωση τονίζει πως "ο ισχυρισμός ότι οι κρατούμενοι διατηρούν δεσμούς με τη Χαμάς είναι εντελώς αβάσιμος και έχει ως στόχο να αμαυρώσει τη φήμη του κινήματος και να υπονομεύσει τη συμπάθεια του γερμανικού λαού στους Παλαιστινίους. H Χαμάς υπογραμμίζει ότι ήταν και εξακολουθεί να είναι πολιτική της να περιορίζει τον αγώνα της κατά της σιωνιστικής κατοχής αποκλειστικά στην Παλαιστίνη».Το γεγονός ότι δύο από τους τρεις υπόπτους έχουν γερμανικό διαβατήριο πυροδότησε συζήτηση μεταξύ των κομμάτων της Χριστιανικής Ένωσης για αφαίρεση της υπηκοότητας ατόμων, τα οποία εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες. Σύμφωνα με τον χριστιανοδημοκράτη ειδικό σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής Αλεξάντερ Τρομ «σήμερα μπορεί να χάσει την ιθαγένεια κάποιος όταν συμμετέχει σε τρομοκρατική δράση στο εξωτερικό. Δεν συντρέχει λόγος να μην ισχύσει το ίδιο και για τρομοκρατικές ενέργειες στο εσωτερικό της Γερμανίας».Πηγή: dpa, dlf

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.