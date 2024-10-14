Στην αποκάλυψη πως το Ισραήλ ζήτησε ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας από τις ΗΠΑ πριν από αρκετές εβδομάδες, αποκάλυψε ένας αξιωματούχος από τον αμερικανικό αμυντικό τομέα και μια πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες που διεξάγονται.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται αφότου το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα αναπτύξουν σύστημα αντιβαλλιστικών πυραύλων THAAD στο Ισραήλ με περίπου 100 Αμερικανούς στρατιώτες για τη λειτουργία του. Οι ΗΠΑ διαθέτουν μόνο 7 συστήματα THAAD στο απόθεμά τους, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν μια μπαταρία THAAD στη Μέση Ανατολή λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, αν και το Πεντάγωνο αρνείται τώρα να πει πού θα βρίσκεται το σύστημα.

Ο αξιωματούχος λέει ότι το αίτημα του Ισραήλ για την ανάπτυξη του THAAD ήρθε τουλάχιστον ήδη από το ισραηλινό χτύπημα που σκότωσε τον Χασάν Νασράλα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η δολοφονία του Νασράλα ήρθε μέρες πριν το Ιράν εκτοξεύσει περισσότερους από 180 βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

