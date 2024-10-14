Το αμυντικό σύστημα THAAD είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιπυραυλικά όπλα του αμερικανικού στρατού, ικανό να αναχαιτίσει βαλλιστικούς πυραύλους σε βεληνεκές 150 έως 200 χιλιομέτρων (93 έως 124 μίλια) και με σχεδόν τέλειο ποσοστό επιτυχίας στις δοκιμές.

Σύμφωνα με το CNN, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό προηγμένων συστημάτων ραντάρ και αναχαιτιστών, το THAAD, συντομογραφία του Terminal High-Altitude Area Defense, είναι το μόνο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ που μπορεί να εμπλέξει και να καταστρέψει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και μέσου βεληνεκούς εντός ή εκτός της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της τερματικής φάσης της πτήσης τους.

Οι αναχαιτιστές THAAD είναι κινητικοί, που σημαίνει ότι απομακρύνουν τους εισερχόμενους στόχους συγκρουόμενοι μαζί τους αντί να εκραγούν κοντά στην εισερχόμενη κεφαλή.

Ο αμερικανικός στρατός διαθέτει 7 μπαταρίες THAAD, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από 6 εκτοξευτές –με 8 αναχαιτιστές ο καθένας – ένα ισχυρό σύστημα ραντάρ και ένα στοιχείο ελέγχου πυρκαγιάς και επικοινωνίας, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου.

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σύστημα αντιβαλλιστικών πυραύλων THAAD στο Ισραήλ με σκοπό να ενισχύσουν την ισραηλινή αεράμυνα έπειτα από την ιρανική επίθεση.

Το αντιπυραυλικό σύστημα θα χειρίζονται αποκλειστικά Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν από το Πεντάγωνο.

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου αναφέρει:

Κατόπιν εντολής του Προέδρου, ο υπουργός Austin εξουσιοδότησε την ανάπτυξη μιας συστοιχίας Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) και του σχετικού πληρώματος στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ στο Ισραήλ για να βοηθήσει στην ενίσχυση της αεράμυνας του Ισραήλ μετά τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ στις 13 Απριλίου και ξανά την 1η Οκτωβρίου.

Η συστοιχία THAAD θα ενισχύσει το ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη σιδηρά δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα του Ισραήλ και για την υπεράσπιση των Αμερικανών στο Ισραήλ από τυχόν περαιτέρω επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. Είναι μέρος των ευρύτερων προσαρμογών που έχει κάνει ο στρατός των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, για να υποστηρίξει την άμυνα του Ισραήλ και να προστατεύσει τους Αμερικανούς από επιθέσεις από το Ιράν και πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν συστοιχία THAAD στην περιοχή. Ο Πρόεδρος έδωσε εντολή στον στρατό να αναπτύξει μια συστοιχία THAAD στη Μέση Ανατολή πέρυσι μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου για να υπερασπιστεί τα αμερικανικά στρατεύματα και τα συμφέροντα στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν στο παρελθόν μια συστοιχία THAAD στο Ισραήλ το 2019 για εκπαίδευση και μια ολοκληρωμένη άσκηση αεράμυνας.

