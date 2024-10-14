Ομόνοια: Συνελήφθη 36χρονος με ρέπλικα τυφεκίου, ασύρματο και μαχαίρι

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Ομόνοιας, ένας 36χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ κατά την διάρκεια περιπολίας τους στην περιοχή της Ομόνοιας, έκριναν ύποπτο τον 36χρονο που κινούνταν πεζός, και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 36χρονος έτρεξε για να αποφύγει τον έλεγχο, και λίγο πριν ακινητοποιηθεί πέταξε μια τσάντα πλάτης σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο, εντός της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε ρέπλικα πολεμικού τυφεκίου μαζί με γεμιστήρα και ασύρματος, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι.

Ο συλληφθείς, με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

