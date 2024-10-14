Σε μια ανακάλυψη ορόσημο προχώρησαν οι αρχαιολόγοι σε ένα χωριό της κεντρικής Δανίας η οποία θα μπορούσε να περιέχει σημαντικές ενδείξεις για την εποχή των Βίκινγκ. Συγκεκριμένα, εντόπισαν έναν ταφικό χώρο, που περιείχε περίπου 50 «εξαιρετικά καλά διατηρημένους» σκελετούς, σύμφωνα με το Associated Press.

«Αυτό είναι ένα τόσο συναρπαστικό εύρημα γιατί βρήκαμε αυτούς τους σκελετούς που είναι τόσο πολύ, πολύ καλά διατηρημένοι», δήλωσε ο αρχαιολόγος Michael Borre Lundø, ο οποίος ηγήθηκε της ανασκαφής. «Κανονικά, θα ήμασταν τυχεροί αν βρίσκαμε μερικά δόντια στους τάφους, αλλά εδώ έχουμε ολόκληρους σκελετούς».

Οι σκελετοί διατηρήθηκαν χάρη στην ευνοϊκή χημεία του εδάφους, ιδιαίτερα στην κιμωλία και στα υψηλά επίπεδα νερού, είπαν οι ειδικοί από το Μουσείο Odense. Η τοποθεσία ανακαλύφθηκε πέρυσι κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ρουτίνας, εν όψει των εργασιών ανακαίνισης της γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος στα περίχωρα του χωριού Aasum, 5 χιλιόμετρα (3 μίλια), βορειοανατολικά του Odense, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Δανίας.

Οι ειδικοί ελπίζουν να πραγματοποιήσουν αναλύσεις DNA και πιθανώς να ανασυνθέσουν λεπτομερείς ιστορίες ζωής, καθώς και να εξετάσουν κοινωνικά πρότυπα στην εποχή των Βίκινγκ, όπως η συγγένεια, τα πρότυπα μετανάστευσης και άλλα.

«Αυτό ανοίγει μια εντελώς νέα εργαλειοθήκη για επιστημονική ανακάλυψη», είπε ο Borre Lundø. «Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση DNA σε όλους τους σκελετούς και να δούμε αν σχετίζονται μεταξύ τους και ακόμη και από πού προέρχονται».

Κατά τη διάρκεια της eποχής των Βίκινγκς, που θεωρείται ότι διήρκεσε από το 793 έως το 1066 μ.Χ., οι Σκανδιναβοί γνωστοί ως Βίκινγκς ανέλαβαν μεγάλης κλίμακας επιδρομές, αποικίζοντας, κατακτώντας ενώ παράλληλα εμπορεύονταν σε όλη την Ευρώπη, φτάνοντας ακόμη και στη Βόρεια Αμερική.

Οι Βίκινγκς που ανακαλύφθηκαν στο Aasum πιθανότατα δεν ήταν πολεμιστές. Ο Borre Lundø πιστεύει ότι η τοποθεσία ήταν πιθανώς ένας «τυποποιημένος οικισμός», ίσως μια αγροτική κοινότητα, που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα από ένα δακτυλιοειδές φρούριο στο σημερινό κεντρικό Odense.

Ο ταφικός χώρος 2.000 τετραγωνικών μέτρων φιλοξενεί τα λείψανα ανδρών, γυναικών και παιδιών. Εκτός από τους σκελετούς, υπάρχουν και μερικοί αποτεφρωμένοι σοροί.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης καρφίτσες, χάντρες κολιέ, μαχαίρια, ακόμη και ένα μικρό κομμάτι γυαλιού που μπορεί να χρησίμευε ως φυλαχτό.

Ο Borre Lundø είπε ότι τα σχέδια της καρφίτσας υποδηλώνουν ότι οι νεκροί θάφτηκαν μεταξύ 850 και 900 μ.Χ.

«Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ταφών», εξήγησε. «Μερικοί δεν έχουν τίποτα μαζί τους, άλλοι έχουν καρφίτσες και μαργαριταρένια κολιέ».

Οι αρχαιολόγοι λένε ότι πολλά από τα αντικείμενα προήλθαν από πολύ πέρα ​​από τα σύνορα της Δανίας, ρίχνοντας φως σε εκτεταμένες εμπορικές διαδρομές των Βίκινγκ κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα.

Ο χώρος ταφής ανακαλύφθηκε πέρυσι και η ανασκαφή, που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Κουτιά με αντικείμενα έχουν αποσταλεί στα εργαστήρια συντήρησης του Μουσείου Odense για καθαρισμό και ανάλυση.

Πηγή: skai.gr

