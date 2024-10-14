Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε απόψε τις κατηγορίες ότι ο ισραηλινός στρατός έβαλε σκόπιμα στο στόχαστρο τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο (NIFIL), χαρακτηρίζοντάς τις «εντελώς λανθασμένες». Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς τους κυανόκρανους να αποσυρθούν από τις εμπόλεμες ζώνες.

Το Ισραήλ λυπάται για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στο προσωπικό της UNIFIL, τόνισε. Ο στρατόW, συνέχισε ο Νετανιάχου, έκανε ό,τι μπορούσε να αποφύγει να βλάψει τα μέλη της δύναμης ενώ έπληττε τους μαχητές της Χεζμπολάχ.

«Όμως ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού της UNIFIL είναι να λάβει υπόψη της η UNIFIL το αίτημα του Ισραήλ και να απομακρυνθεί προσωρινά από τον κίνδυνο», πρόσθεσε.

Οι κυανόκρανοι θα μείνουν στον Λίβανο

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, μιλώντας στη δημόσια γαλλική τηλεόραση France 5, τόνισε ότι οι κυανόκρανοι έχουν «αποστολή να μείνουν» στον Λίβανο.

«Την ημέρα που τα όπλα θα σιγήσουν, θα υπάρχει πάντα αυτή η Μπλε Γραμμή (σ.σ. το σύνορο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου), θα υπάρχει το ψήφισμα 1701 ή ένα νέο ψήφισμα, θα υπάρχει πάντα μια ζώνη που θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ουδετερότητά της», είπε ο Γάλλος υπουργός.

«Τα Ηνωμένα Έθνη ανέθεσαν (την εντολή) σε αυτές τις δυνάμεις και στα Ηνωμένα Έθνη επαφίεται να την αποσύρουν, εκτός και αν δοθεί ακυρωτική εντολή από τις συμβαλλόμενες χώρες», πρόσθεσε.

Οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην UNIFIL (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ιρλανδία) θα συνεδριάσουν την Τετάρτη για να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει ήδη δηλώσει ότι «δεν θα υπάρξει αποχώρηση της UNIFIL».

Στο πλαίσιο δράσης της UNIFIL έχουν αναπτυχθεί περίπου 10.000 κυανόκρανοι από την Ινδονησία, το Νεπάλ, την Ινδία, τη Μαλαισία, την Γκάνα, την Κίνα, τις τέσσερις προαναφερόμενες ευρωπαϊκές χώρες και από άλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

