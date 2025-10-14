Τραμπ: Η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα ξεκινά τώρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα, δηλώνοντας πως «ξεκινά αυτή τη στιγμή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας για τη Γάζα την Τρίτη μέσω του Truth Social, την ώρα που το μέλλον της εκεχειρίας διαφαίνεται αβέβαιο, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στον θύλακα.

Ο Τραμπ έγραψε: «Και οι είκοσι όμηροι επέστρεψαν και αισθάνονται όσο καλά μπορεί να αναμένεται, ένα μεγάλο βάρος έχει φύγει, αλλά η αποστολή δεν έχει τελειώσει. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως υποσχέθηκαν! Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα!!!».

Η νέα φάση της συμφωνίας, που ακολουθεί την εκεχειρία και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, αναμένεται να επικεντρωθεί στη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα, με τη συμμετοχή διεθνούς επιτροπής υπό αμερικανική εποπτεία.



Πηγή: skai.gr

