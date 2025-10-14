Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τις σορούς τεσσάρων ακόμη Ισραηλινών ομήρων

Η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει την παράδοση των σορών τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ στις 10 μ.μ (τοπική ώρα), σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αξιωματούχο που συμμετέχει στη διαδικασία.

Η επιστροφή των σορών 28 Ισραηλινών ομήρων αποτελούσε βασικό σκέλος της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ωστόσο έως τώρα έχουν παραδοθεί μόνο τέσσερις.

Οι μεσολαβητές εκτιμούν ότι η Χαμάς αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό όλων των νεκρών ομήρων, ωστόσο η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί ότι η οργάνωση δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες.

H ισραηλινή κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας παραβίαση της συμφωνίας τη μη παράδοση των σορών των νεκρών Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα διατηρήσει κλειστό το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας και θα περιορίσει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία εκεχειρίας προέβλεπε αύξηση της βοήθειας.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 εν ζωή ομήρους που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε σχεδόν 2000 Παλαιστίνιους κρατούμενους στο πλαίσιο του σχεδίου των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει 28 σορούς Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα με 360 Παλαιστινίους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Γάζας. Ωστόσο, η οργάνωση ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι εννέα από τις σορούς έχουν χαθεί κάτω από τα ερείπια εξαιτίας των πρόσφατων βομβαρδισμών.

Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στην εφημερίδα Haaretz ότι οι μεσολαβητές εργάζονται εντατικά για το ζήτημα και δεν θεωρούν ότι η συμφωνία για τη Γάζα κινδυνεύει.

Ωστόσο, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) προειδοποίησε ότι η παράδοση των σορών θα απαιτήσει χρόνο, καθώς πρόκειται για «τεράστια πρόκληση» λόγω των δυσκολιών εντοπισμού τους κάτω από τα ερείπια.





