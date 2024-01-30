Η Μόσχα θα αναπτύξει νέα όπλα στα νησιά Κουρίλες, λέει ο Μεντβέντεφ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα θα αναπτύξει νέα όπλα στα νησιά Κουρίλες που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας εδαφικής διαμάχης με την Ιαπωνία, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Η Ρωσία και η Ιαπωνία δεν έχουν υπογράψει ποτέ επίσημη συνθήκη ειρήνης που να θέτει τέλος στη σύγκρουση ανάμεσά τους που ανάγεται στην εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με τα νησιά Κουρίλες --τα οποία η Ιαπωνία αποκαλεί Βόρεια Εδάφη-- να παραμένουν το βασικό εμπόδιο στις σχέσεις των δύο χωρών.
Σύμφωνα με το TASS, ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως η Ρωσία δεν αντιτίθεται στην υπογραφή συνθήκης ειρήνης με την Ιαπωνία, αλλά μόνο υπό τον όρο ότι το Τόκιο δεν θα αμφισβητεί πλέον το καθεστώς των νησιών.
