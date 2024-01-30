Του Θανάση Γκαβού

Το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) Βόρειας Ιρλανδίας συμφώνησε να επιστρέψει στην τοπική συγκυβέρνηση με το Σιν Φέιν, όπως προβλέπεται από την ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, βάζοντας τέλος στο πολιτικό αδιέξοδο που είχε παραλύσει τους θεσμούς της επαρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και δύο χρόνια.

Η μεταμεσονύχτια ανακοίνωση έγινε από τον ηγέτη του DUP σερ Τζέφρι Ντόναλντσον στο τέλος ενός ακόμα γύρου εντατικών διαπραγματεύσεων με τον υπουργό Β. Ιρλανδίας της βρετανικής κυβέρνησης Κρις Χίτον-Χάρις.

Η επιστροφή του κόμματος στη συγκυβέρνηση, που θα επιτρέψει ξανά την πλήρη λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας στη Β. Ιρλανδία αλλά και του τοπικού κοινοβουλίου Στόρμοντ, έχει ως προϋπόθεση την προώθηση νέας νομοθεσίας από την κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ στο Λονδίνο.

Ο κ. Χίτον-Χάρις προανήγγειλε ότι τα μέτρα της νέας νομοθεσίας θα παρουσιαστούν την Τετάρτη κιόλας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η αποχή του DUP από τη συγκυβέρνηση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους κανόνες του Brexit. Το DUP θεώρησε πως η συμφωνία Λονδίνου-Βρυξελλών έθετε απαράδεκτα εμπόδια και ελέγχους στο εμπόριο μεταξύ Β. Ιρλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας, απειλώντας την ακεραιότητα του Ην. Βασιλείου.

Το συνεπακόλουθο πάγωμα της λειτουργίας του Στόρμοντ και της αποκεντρωμένης εκτελεστικής εξουσίας είχε μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιηθούν κονδύλια για αυξήσεις στο δημόσιο.

Αν και οι λεπτομέρειες της νέας συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές, ο σερ Τζέφρι είπε πως το DUP εκτιμά πως θα αίρουν τα εμπόδια στο εμπόριο με τη Μ. Βρετανία.

Η ειρηνευτική συμφωνία του 1998 προβλέπει διαμοιρασμό της εξουσίας στη Βόρεια Ιρλανδία μεταξύ των μεγαλύτερων κομμάτων από τη ρεπουμπλικανική κοινότητα (που θέλει την ένωση της Ιρλανδίας και την αποχώρηση από το Στέμμα του Ην. Βασιλείου) και από την κοινότητα των ενωτικών (που επιθυμούν τη παραμονή στο Ην. Βασίλειο ).

Ως πρώτο στις εκλογές, το ρεπουμπλικανό Σιν Φέιν θα επιλέξει τον τοπικό πρωθυπουργό και το ενωτικό DUP τον αναπληρωτή πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

