Το Μπανγκλαντές ακυρώνει το διπλωματικό διαβατήριο της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα

Η προσωρινή κυβέρνηση του Μπανγκλαντές ακύρωσε χθες Πέμπτη το διπλωματικό διαβατήριο της πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εξουσία έπειτα από αιματηρές διαδηλώσεις και να καταφύγει στην Ινδία στις αρχές Αυγούστου.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι το διαβατήριο της κυρίας Χασίνα, όπως και αυτά των υπουργών της και πρώην κοινοβουλευτικών, είναι πλέον «άκυρα».

«Η πρώην πρωθυπουργός, οι σύμβουλοί της, τα μέλη της πρώην κυβέρνησης και το σύνολο των μελών του διαλυθέντος κοινοβουλίου δικαιούνταν διπλωματικά διαβατήρια λόγω των αξιωμάτων τους», εξήγησε το υπουργείο.

«Εφόσον έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους ή αποσυρθεί από τις θέσεις τους, τα διπλωματικά διαβατήριά τους, όπως και αυτά των συζύγων τους πρέπει να ακυρωθούν».

Πάνω από 450 άνθρωποι, ανάμεσά τους περίπου σαράντα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που οδήγησαν στην πτώση της κυρίας Χασίνα την 5η Αυγούστου.

Η κυβέρνησή της κατηγορήθηκε για σωρεία παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα 15 χρόνια που βρισκόταν στην εξουσία, συμπεριλαμβανομένων μαζικών φυλακίσεων και δολοφονιών πολιτικών αντιπάλων της.

Η Σέιχ Χασίνα και αξιωματούχοι επί των ημερών τους μπορούν να αιτηθούν να λάβουν απλά διαβατήρια, η έκδοση των οποίων υπόκειται στην έγκριση δυο υπηρεσιών ασφαλείας, διευκρίνισαν οι νέες αρχές στη Ντάκα.

Η πρώην πρωθυπουργός θεωρείται σύμμαχος του πρωθυπουργού της Ινδίας, του ινδουιστή εθνικιστή Ναρέντρα Μόντι.

Μολαταύτα αυτός ο τελευταίος προσέφερε την υποστήριξή του στον επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, τον οικονομολόγο και νομπελίστα ειρήνης Μουχάμαντ Γιούνους.

Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ έφθασε χθες στο Μπανγκλαντές για να αποτιμήσει αν πρέπει να διενεργηθεί διεθνής έρευνα για τις φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τις πρόσφατες ταραχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

