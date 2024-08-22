Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς υπέγραψε διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή να αρχίσουν να γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις για τη μετάβαση αντιπροσωπείας της κυβέρνησής του, με επικεφαλής τον ίδιο, στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι στόχοι της επερχόμενης επίσκεψης είναι να απαιτηθεί η πλήρης και άμεση απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής και να επιβεβαιώσει ότι η Αρχή έχει δικαιοδοσία σε ολόκληρη την επικράτεια των παλαιστινιακών εδαφών.

Επίσης, θα επιδιωχθεί η αποκατάσταση της εθνικής ενότητας κάτω από την ομπρέλα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ως του μοναδικού νόμιμου εκπροσώπου του παλαιστινιακού λαού, η οποία θα επιτρέψει στη διοίκηση Αμπάς να αναλάβει αποτελεσματικά καθήκοντα σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, ιδιαίτερα στους τομείς της αρωγής και της ανοικοδόμησης.

Θα επιδιωχθεί επίσης η έναρξη μιας πολιτικής διαδικασίας για την αναγνώριση του καθεστώτος πλήρους μέλους για την Παλαιστίνη στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών.

Το διάταγμα ορίζει τη σύσταση μιας προπαρασκευαστικής επιτροπής υπεύθυνης για παρακολούθηση των διευθετήσεων για μετάβαση στη Γάζα με διεθνείς και περιφερειακούς φορείς», καθώς και για τη διεξαγωγή ενός διαλόγου με όλα τα μέρη για την επίτευξη ενός εθνικού οράματος σε όλα τα σημαντικά ζητήματα.

