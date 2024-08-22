Ισραήλ: Σφαίρες βρέθηκαν στα πτώματα των έξι ομήρων που ανέκτησε ο στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα ότι βρέθηκαν σφαίρες στα σώματα των έξι ομήρων, τις σορούς των οποίων ανέκτησε από μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας ότι ερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου τους.

Ένας εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων είπε ότι κατά την ιατροδικαστική εξέταση των σορών «βρέθηκαν σφαίρες στα σώματα των έξι ομήρων».

Την Τρίτη ο στρατός ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα πτώματα των έξι ανδρών που είχαν απαχθεί από μέλη της Χαμάς κατά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Ο εκπρόσωπός του, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, διευκρίνισε στη συνέχεια ότι οι έξι άνδρες «σκοτώθηκαν ενώ (ο στρατός) επιχειρούσε στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου των ομήρων ερευνώνται», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν «στις οικογένειες των ομήρων και στο κοινό».

Πολλές οικογένειες ομήρων που πέθαναν στη Γάζα ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν από τον στρατό πως ο συγγενής τους ενδέχεται να σκοτώθηκε κατά τις χερσαίες επιχειρήσεις ή τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από τους 251 ομήρους που απήγαγε η Χαμάς πέρυσι, οι 105 παραμένουν ακόμη στη Γάζα αλλά οι 34 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.