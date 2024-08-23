Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη Νότια Κορέα - 7 νεκροί και 12 τραυματίες

Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη Νότια Κορέα στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, ενώ άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η πυροσβεστική σήμερα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον όγδοο όροφο δεκαόροφου ξενοδοχείου της Μπουτσάν, δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ, χθες Πέμπτη στις 19:40 (τοπική ώρα· 13:40 ώρα Ελλάδας), προτού κατασβεστεί χονδρικά δύο ώρες αργότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι επτά άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν στην πλειονότητά τους φιλοξενούμενοι. Από τους δώδεκα τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, οι τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής της Μπουτσάν.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν την αιτία της πυρκαγιάς. Δεν υπήρχαν ψεκαστήρες νερού στα ταβάνια των ορόφων του ξενοδοχείου, δεν ήταν υποχρεωτική η εγκατάσταση τέτοιου συστήματος πυρόσβεσης όταν ολοκληρωνόταν η ανέγερσή του το 2003.

Επιχείρησαν 160 πυροσβέστες με 70 οχήματα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.