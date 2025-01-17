Ισραήλ: Ποιες είναι οι 5 στρατιωτίνες των IDF που διασώζονται μετά από πάνω από ένα χρόνο αιχμαλωσίας

Οι στρατιωτίνες των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa και Naama Levy πρόκειται να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων.



Απήχθησαν από τη βάση Ναχάλ Οζ στις 7 Οκτωβρίου, και η σωτηρία των γυναικών στρατιωτών ήταν ένα σημαντικό μέλημα για τις οικογένειες των ομήρων και μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας.



Ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε με τις νεαρές γυναίκες τον Μάιο προκάλεσε οργή, καθώς οι τρομοκράτες αποκαλούσαν τις γυναίκες ως «σαμπάγια». Ανάλογα με τον τονισμό και την προφορά, ο όρος μπορεί να σημαίνει είτε μια νεαρή γυναίκα είτε μια σκλάβα του σεξ.



Ο Δρ Έντι Κοέν, αναλυτής της Μέσης Ανατολής και αραβόφωνος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Λίβανο, είπε στην εφημερίδα Israel Hayom ότι οι τρομοκράτες ενήργησαν ξεκάθαρα σαν να είχαν στα χέρια τους «λάφυρα πολέμου, σκλάβες», χρησιμοποιώντας ρητορική με απροκάλυπτα σεξουαλικούς τόνους.



Επιπλέον, αμέσως μετά τη χρήση του όρου, ένας άλλος τρομοκράτης αποκάλεσε τις γυναίκες «τόσο όμορφες» στα αγγλικά, απαντώντας στο σχόλιο «σαμπάγια» του άλλου τρομοκράτη, καταδεικνύοντας περαιτέρω τα σχέδιά τους για σεξουαλική επίθεση και υποδούλωση, ανέφερε η Jerusalem Post.

Liri Albag

Σε ηλικία 18 ετών, η Albag απήχθη μιάμιση μέρα αφότου ξεκίνησε το ρόλο της ως παρατηρήτρια (στρατιώτης που παρακολουθεί και εξετάζει τις εχθρικές κινήσεις), όπως ανέφερε η ξαδέρφη της, δεκανέας του Ισραηλινού Στρατού Aya Albag.



«Της είπα πόσο περήφανη ήμουν γι 'αυτήν που πέρασε το μάθημα παρατήρησης. Είχε κίνητρο και ήταν τόσο χαρούμενη που μετατέθηκε στο Ναχάλ Οζ. Ανέλαβε καθήκοντα την Πέμπτη και μιάμιση μέρα αργότερα, το πρωί του Σαββάτου, απήχθη», είπε η Aya.



Μόνο τρεις μήνες μετά την απαγωγή της ξαδέρφης της, η Aya κατατάχθηκε στις IDF.



Πλάνα της Albag, σήμερα 19 ετών, δημοσιεύτηκαν από τη Χαμάς στις αρχές Ιανουαρίου.



«Είμαι μόλις 19 ετών. Έχω όλη μου τη ζωή μπροστά μου, αλλά τώρα όλη μου η ζωή έχει παγώσει», είπε η εμφανώς χλωμή Albag στο βίντεο ενώ έκλαιγε. «Ξεκινάμε μια πραγματικά σκοτεινή χρονιά εδώ. Ο κόσμος αρχίζει να μας ξεχνάει. Κανείς δεν νοιάζεται για εμάς. Ζούμε σε έναν εφιάλτη».



«Θέλω απλώς ο κόσμος να με θυμάται, να θυμάται το όνομά μου», κατέληξε στο βίντεο. «Όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτίας της κυβέρνησης και του στρατού».



Η διασωθείσα όμηρος Noa Argamani παρείχε περαιτέρω στοιχεία ότι η Albag παραμένει ζωντανή στην αιχμαλωσία, λέγοντας στη μητέρα της ότι ήταν κρατούμενες μαζί και τούς συμπεριφέρονταν ως οικιακές σκλάβες.



Η Argamani αποκάλυψε επίσης ότι η Albag κρατούνταν σε μια υπόγεια σήραγγα, της έδιναν αλμυρό νερό και περιορισμένη τροφή και ότι της επέτρεψαν να κάνει ντους μόνο μετά από ένα μήνα αιχμαλωσίας.



Η αδερφή του Albag, Shai, είπε τον Ιούλιο ότι η αδερφή της υποβλήθηκε σε ψυχολογικά βασανιστήρια στην αιχμαλωσία.



Οι τρομοκράτες της Χαμάς, σύμφωνα με τη Shai, είπαν στην Albag και σε άλλους ομήρους που κρατούνταν δίπλα της: «Θα μείνετε εδώ για πάντα [στη Γάζα], θα παντρευτείτε εδώ [με κατοίκους της Γάζας], είστε στρατιωτίνες, δεν θα σας αφήσουν ζωντανές».



Ως στρατιώτης, η Albag αποκλείστηκε από τη συμφωνία του Νοεμβρίου, αν και η οικογένειά της έτρεφε φρούδες ελπίδες ότι είχε διασωθεί όταν κυκλοφόρησαν φήμες για στρατιωτική επιχείρηση των IDF τον Οκτώβριο του 2024.



«Κάθε νύχτα δεν είναι νύχτα ύπνου, αλλά χθες το βράδυ ήταν μια άλλη νύχτα γεμάτη φήμες, τις μισές από τις οποίες πέρασα καθισμένη δίπλα στην πόρτα περιμένοντας», είπε η αδελφή της Shai. «Ξεκίνησε με φήμες και η προσμονή μετατράπηκε σε άγχος ότι κάτι τρομερό μπορεί να είχε συμβεί».

Karina Ariev

Λίγες στιγμές πριν την απαγωγή της στις 7 Οκτωβρίου, η Ariev μπόρεσε να μιλήσει δύο φορές στην οικογένειά της, ανέφερε το ενημερωτικό portal Ynet.



Η αδερφή της Ariev αποκάλυψε στη Daily Mail ότι της είπε να «κρατήσει τους γονείς μας ασφαλείς, να είναι δυνατοί και να μην βυθιστούν στη θλίψη, αλλά να συνεχίσουν να ζoυν αν δεν επιβιώσει».



«Δεν είπε στους γονείς μου να με προσέχουν. Είπε σε εμένα να προσέχω τους γονείς μας. Αυτοί είμαστε. Είμαστε δυνατοί», είπε η Sasha Ariev. «Αυτός είναι ο δεσμός που έχουμε, και αυτό (απαγωγή) το αντιμετωπίζουμε μαζί».



Πριν από την απαγωγή της, η Ariev ήταν μια κοπέλα από την Ιερουσαλήμ γνωστή για την αγάπη της για τη μαγειρική, το τραγούδι, τον χορό και τη δημιουργική γραφή, ανέφερε το Ynet. Παρά τις ρίζες της στην Ιερουσαλήμ, τον Μάιο ξέσπασε οργή όταν ο ισραηλινός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός KAN ανέφερε ότι αφίσες υπέρ της Ariev αφαιρέθηκαν.



Οι εξτρεμιστές εντός της κοινότητας των χασιδιστών (υπερορθόδοξοι Εβραίοι) πιθανότατα αφαίρεσαν την αφίσα, υποστηρίζεται από ορισμένους.



Σημάδια ζωής της Ariev έγιναν γνωστά τον Ιανουάριο του 2024, όταν η Χαμάς κυκλοφόρησε ένα βίντεο με ομήρους. Το φόρουμ των οικογενειών ομήρων επέτρεψε τη δημοσιοποίηση περαιτέρω πλάνων τον Μάιο, αν και δεν είναι σαφές πότε γυρίστηκε το βίντεο.

Agam Berger

Η Berger, 20 ετών σήμερα, απήχθη στις 7 Οκτωβρίου και μεταφέρθηκε στη Γάζα ενώ φορούσε ακόμα τις πιτζάμες της.



Με το χάος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς, η οικογένεια ανακάλυψε ότι η Berger είχε απαχθεί μόλις στις 8 Οκτωβρίου. Ο πατέρας της ήταν αυτός που αποκάλυψε τι είχε συμβεί στην τότε 19χρονη καθώς ανακάλυψε πλάνα της απαγωγής σε κανάλι Telegram της Χαμάς.



Ο Shlomi Berger, ο πατέρας της Agam, είπε στην εφημερίδα Media Line, «Φοβόμαστε πολύ τη σεξουαλική κακοποίηση».



«Η κόρη μου είναι 19. Είναι έφηβη. Δεν μπορώ να φανταστώ τι πέρασε από το μυαλό της όταν είδε να συμβαίνουν όλα αυτά μπροστά της» είπε, περιγράφοντας μερικές από τις μαρτυρίες που άκουσε για τη βαρβαρότητα της Χαμάς εναντίον στρατιωτών.



Πριν απαχθεί στη Γάζα, η Agam Berger ήταν γνωστή ως ταλαντούχα βιολονίστα που της άρεσε να ταξιδεύει. Επίσης βοηθούσε εθελοντικά παιδιά με αναπηρία.



Η αφοσίωση της Berger στην οικογένειά της αποκαλύφθηκε, παρόλο που παρέμενε αιχμάλωτη. Ο πατέρας της είπε ότι ο απελευθερωμένος όμηρος Agam Goldstein-Almog του είχε τηλεφωνήσει στα γενέθλιά του - υπό τις οδηγίες της κόρης του - για να του στείλει τις ευχές της.

Daniella Gilboa

Η Gilboa, σήμερα 20 ετών, έχει εμφανιστεί σε πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν από τους τρομοκράτες απαγωγείς της. Σε ένα βίντεο του Ιουλίου, η Gilboa άσκησε κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση.



«Δεν ξέρω πότε και αν θα επιστρέψω ποτέ στο σπίτι. Είμαι υπό συνεχή βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς 24 ώρες την ημέρα. Τρέμω για τη ζωή μου. Κάποια στιγμή, οι βόμβες σας παραλίγο να με σκοτώσουν», είπε. «Πού ήσασταν στις 7 Οκτωβρίου όταν με πήραν από το κρεβάτι μου; Πού είστε τώρα; Γιατί εγώ, ως στρατιώτης που έδωσα το 100% του εαυτού μου στη χώρα και υπηρέτησα σε τόσο δύσκολες συνθήκες στον θύλακα της Γάζας, πρέπει να αισθάνομαι εγκαταλελειμμένη και πεταμένη από εσάς;».



«Στα πλάνα φαίνεται δυνατή και αποφασισμένη, αλλά οι ψυχολογικές εκτιμήσεις που λάβαμε υποδεικνύουν την κακή ψυχική της κατάσταση», είπε η μητέρα της Gilboa, Orly Gilboa, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.



Το βίντεο που κυκλοφόρησε καθησύχασε πολλούς ότι τα τραύματα στο πόδι της Gilboa που υπέστη στις 7 Οκτωβρίου δεν είχαν αποδειχθεί θανατηφόρα.



Εκτός από τους φίλους και την οικογένεια της Gilboa, ο φίλος της περιμένει την επιστροφή της από την αιχμαλωσία - ελπίζοντας να γίνει σύντομα ο σύζυγός της. Ο νεαρός άνδρας φέρεται να ζήτησε από τους γονείς της Gilboa την ευλογία τους ώστε να μπορεί να κάνει πρόταση γάμου.



«Ο γιος μου ζήτησε από τους γονείς της το χέρι της, που απάντησαν ‘’ναι’’, παρόλο που είναι μόλις 19-20 ετών. Αμέσως μετά, φώναξε στον ουρανό - "Θα σου κάνω πρόταση γάμου!’’» τόνισε ο πατέρας του.

Naama Levy

Τα δεινά της Levy προκάλεσαν γρήγορα τη διεθνή προσοχή όταν κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο πλάνα της στη Γάζα, με μια ματωμένη γκρι αθλητική φόρμα. Οι απελευθερωμένοι όμηροι είπαν στην οικογένεια της ότι ήταν τραυματισμένη.



Ο αδελφός της 20χρονης πλέον, Amit Levy, είπε στη Media Line ότι η αδερφή του δεν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης για τουλάχιστον τις πρώτες 50 ημέρες της αιχμαλωσίας της.



«Αποτύχαμε με τόσους πολλούς ανθρώπους —αυτούς που θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει από την αιχμαλωσία, αλλά δεν το κάναμε. Δεν μπορώ να αφήσω αυτό να συμβεί στη μικρή μου αδερφή», τόνισε ο Amit. «Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί σε κανέναν από τους άλλους ομήρους που κρατούνται ακόμα».



Ο ξάδερφος της Naama Levy, Zack Shachar, είπε στην εφημερίδα Australian Jewish News την Τρίτη ότι η οικογένεια δεν είχε λάβει πρόσφατα κάποια σημάδια ζωής.



Πριν από την απαγωγή της, είχε κάνει εθελοντική εργασία τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στον Ερυθρό Σταυρό. Μία από τις πολλές οργανώσεις στις οποίες εργάστηκε εθελοντικά, η Hands of Peace, προσπαθούσε να οικοδομήσει ένα μέλλον συνύπαρξης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.



Η αρχισυντάκτρια της Jerusalem Post, Zvika Klein, σχολίασε ότι «το ταξίδι της από την προώθηση της ειρήνης σε σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη υπογραμμίζει τη διαρκή ικανότητα του ανθρώπινου πνεύματος για αντοχή, και την αδιάκοπη επιδίωξη της ειρήνης εν μέσω σύγκρουσης».

