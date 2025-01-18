Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων, τερματίζοντας το θρίλερ των τελευταίων ημερών.



Η έγκριση της συμφωνίας πολλαπλών φάσεων ήρθε λίγες ώρες αφότου το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ είχε εγκρίνει τη συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για το υπουργικό συμβούλιο να υιοθετήσει επίσης την απόφαση.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εγκρίθηκε με 24 ψήφους υπέρ έναντι οκτώ κατά.

Παρά τις τελευταίες οπισθοδρομήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έγκριση της συμφωνίας, το γραφείο του Νετανιάχου είπε στις οικογένειες των ομήρων ότι ήταν σε εξέλιξη προετοιμασίες για να τεθεί σε ισχύ η εφαρμογή της την Κυριακή.

Πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός αναμένεται να εφαρμοστεί σε τρία στάδια, με το πρώτο στάδιο να προβλέπει την απελευθέρωση 34 ομήρων-πολιτών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Τρεις όμηροι θα απελευθερωθούν αμέσως, ενώ οι υπόλοιποι σε διάστημα έξι εβδομάδων.

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τα ισραηλινά στρατεύματα θα αρχίσουν επίσης να αποσύρονται από κατοικημένες περιοχές στη Γάζα. Οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το δεύτερο και το τρίτο στάδιο θα ξεκινήσουν τη 16η ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Στο δεύτερο στάδιο, θα απελευθερωθούν οι υπόλοιποι όμηροι, στρατιώτες και έφεδροι, με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Από τους 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους που φέρεται να έχει συμφωνήσει το Ισραήλ ότι θα απελευθερώσει, περίπου 190 εκτίουν ποινές 15 ετών ή και περισσότερο. Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο BBC ότι όσοι καταδικάστηκαν για φόνο δεν θα απελευθερωθούν.

Σε αυτό το στάδιο, το Ισραήλ θα επιτρέψει στους εκτοπισμένους που βρίσκονται τώρα στα νότια της Γάζας να επιστρέψουν στο βορρά.

Σχεδόν όλος ο πληθυσμός των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια του λόγω των μαχών.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο θα περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της Γάζας - κάτι που θα μπορούσε να πάρει χρόνια.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε μια ζώνη ασφαλείας εντός της Γάζας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός.

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των πρώτων 33 ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι

Παράλληλα, το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους 33 ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Δύο πηγές προσκείμενες στη Χαμάς είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι τρεις γυναίκες στρατιώτες θα είναι οι πρώτες που θα απελευθερωθούν το βράδυ της Κυριακής. Θα γίνουν δεκτές από εργαζομένους του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και από ομάδες της Αιγύπτου και του Κατάρ, δήλωσε μια πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αίγυπτο, όπου θα παραδοθούν στους Ισραηλινούς που θα βρίσκονται στο σημείο για να ολοκληρωθεί η παράδοση και να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις», είπε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν απευθείας στο Ισραήλ. Το Ισραήλ αναμένεται στη συνέχεια να απελευθερώσει την πρώτη ομάδα Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που εκτίουν μεγάλες ποινές», πρόσθεσε η πηγή.

Τα ονόματα των πρώτων 95 Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν

Οι ισραηλινές αρχές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τα ονόματα των 95 Παλαιστίνιων κρατουμένων –στην πλειονότητά τους γυναίκες και ανήλικοι– που θα μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι από αυτήν την Κυριακή, στο πλαίσιο της πρώτης ανταλλαγής με Ισραηλινούς ομήρους που κρατά η Χαμάς.

«Η αποφυλάκιση των κρατουμένων (…) δεν θα γίνει πριν από τις 16.00 της Κυριακής» ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η λίστα περιλαμβάνει 70 γυναίκες (μία είναι ανήλικη) και 25 άνδρες, οι 9 εκ των οποίων είναι μικρότεροι των 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου, ο νεότερος είναι 16 ετών. Μόο οι επτά από αυτούς συνελήφθησαν πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, την ημέρα που η Χαμάς εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος.

Μεταξύ των γυναικών είναι και η Χαλίντα Τζαράρ, στέλεχος του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP) που θεωρείται «τρομοκρατική οργάνωση» από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνελήφθη στα τέλη Δεκεμβρίου στη Δυτική Όχθη και κρατείται χωρίς να της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Τον Σεπτέμβριο του 2021 αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης δύο ετών σε ισραηλινή φυλακή επειδή συμμετείχε σε δράσεις του FPLP.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων θα ξεκινήσει την Κυριακή.



