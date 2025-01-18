Έρευνα που δημοσιεύτηκε χθες Παρασκευή αποκαλύπτει σημαντική δυσαρέσκεια του πληθυσμού για τη λειτουργία της δημοκρατίας στη Γερμανία, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σχεδόν το 40% των ερωτηθέντων σε εθνικό επίπεδο εξέφρασε δυσαρέσκεια, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 53% στην ανατολική Γερμανία, σύμφωνα με το Deutschland-Monitor. Στη δυτική Γερμανία, το ποσοστό δυσαρέσκειας για τη λειτουργία της δημοκρατίας ανέρχεται σε 36%, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήχθη από δύο γερμανικά πανεπιστήμια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών GESIS που εδρεύει στο Μανχάιμ.

Ο σοδιαλδημοκράτης βουλευτής Κάρστεν Σνάιντερ απέδωσε τα αποτελέσματα της έρευνας στην απαξίωση που αισθάνονται πολλοί Ανατολικογερμανοί 34 χρόνια μετά τη Γερμανική Επανένωση, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς εκπροσώπησης στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η δυσαρέσκεια για την κατάσταση της δημοκρατίας είναι εξάλλου μεγαλύτερη (56%) σε υποβαθμισμένες περιοχές της ανατολικής Γερμανίας. Ο Σνάιντερ επισημαίνει πως υπάρχει σαφής συσχέτιση της χαμηλής εμπιστοσύνης στη δημοκρατία με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών.

Παρά τις ανησυχίες, σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (98%) εκφράστηκαν θετικά υπέρ της δημοκρατίας.

Το 95% υποστηρίζει την ισότητα ανδρών και γυναικών και το 89% τάσσεται υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης όλων των θρησκειών.

Δικασμένες είναι οι απόψεις σε θέματα όπως η μετανάστευση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο μεταναστευτικό το 56% διακρίνει ευκαιρίες, ενώ το 57% υποστηρίζει τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας.

Περίπου 4.000 πολίτες απάντησαν τηλεφωνικά σε ερωτηματολόγιο τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024, για το κύριο κομμάτι της έρευνας. Άλλοι 4.000 συμμετείχαν σε έρευνα που διεξήχθη σε τοπικό επίπεδο τον Μάιο και τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Η έκθεση Deutschland-Monitor δημοσιεύεται κάθε χρόνο με σκοπό να αναδείξει τις κοινωνικές και πολιτικές τάσεις στη Γερμανία, καθώς και τις εκτιμήσεις των πολιτών για διάφορα ζητήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

