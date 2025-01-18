Οι Αμερικανοϊσραηλινοί Keith Siegel και Sagui Dekel-Chen πρόκειται να απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία της Χαμάς στην πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων.

Η συμφωνία έρχεται καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς να μην καθυστερήσει περαιτέρω τη συμφωνία - υποσχόμενος ότι θα υπάρξει «κόλαση που θα πληρώσει» εάν η τρομοκρατική ομάδα συνεχίσει να κρατά ομήρους μόλις πάρει την εξουσία.

Κιθ Σίγκελ

Ο Keith, τώρα 65 ετών, απήχθη από το Kfar Aza στις 7 Οκτωβρίου 2023, μαζί με τη σύζυγό του Aviva που αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο της συμφωνίας του Νοεμβρίου. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στη Γάζα με το αυτοκίνητο του Keith μαζί με άλλους 19.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή, τα πλευρά του Keith έσπασαν στις 7 Οκτωβρίου.

Πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς πέντε παιδιών, η οικογένεια τού Keith έχει συμμετάσχει ενεργά στην εκστρατεία για την απελευθέρωσή του.

Η Aviva έφυγε από τη Γάζα αφού οι απαγωγείς της την καθησύχασαν ότι σε μια ή δύο μέρες θα την ακολουθούσε ο σύζυγός της, είπε η ανιψιά του ζευγαριού στη Media Line.

Η Χαμάς κυκλοφόρησε ένα βίντεο του Κιθ τον Απρίλιο του 2024, όπου κάλεσε σε διαδηλώσεις απαιτώντας συμφωνία στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο στην αιχμαλωσία της Χαμάς, ο Σίγκελ θα μάθει ότι η μητέρα του πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 - χωρίς να δει τον γιο της να επιστρέφει ή να τον αποχαιρετήσει.

Σε ανάρτησή της η κόρη του Keith, Elan έγραψε: «Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να έρθει να αποχαιρετήσει τη μητέρα του, η οποία έφυγε για πάντα. Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα άλλο παρά καλό σε όλη του τη ζωή, που πιστεύει στο καλό και αγαπά τους ανθρώπους. Ο μπαμπάς δεν θα μπορεί να σταθεί μαζί μας αύριο στο νεκροταφείο. δεν θα μπορέσει να αποχαιρετήσει τη γυναίκα που τον μεγάλωσε και τον αγάπησε όλη του τη ζωή. Μια βίαιη και δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση υπαγορεύει τη ζωή μας από τη Λωρίδα της Γάζας μέχρι τις ισχυρές Ηνωμένες Πολιτείες και ο κόσμος σιωπά».

Με καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα, ο Keith πήγε στο Ισραήλ το 1980 όπου άρχισε να εργάζεται ως εργοθεραπευτής.

«Αγαπά τη γιόγκα και τον διαλογισμό και είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Όποιος γνωρίζει τον Keith ξέρει ότι δεν θα έλεγε ποτέ μια κακή λέξη για κανέναν», είπε η ανιψιά του Tal Wax.

Sagui Dekel-Chen

Ο Sagui, τώρα 36 ετών, απήχθη από το Kibbutz Nir Oz. Η γυναίκα του έφερε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί λίγο μετά την απαγωγή του.

Το μωρό που γεννήθηκε δύο μήνες μετά τη σφαγή ονομάστηκε Shachar, που στα Εβραϊκά σημαίνει «το πρώτο φως που έρχεται μετά το σκοτάδι».

Ο καθηγητής Jonatan Dekel-Chen, πατέρας του Sagui, σημείωσε σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στους Times την Πέμπτη ότι ο Sagui ζούσε χωρίς να γνωρίζει ότι τα παιδιά και η σύζυγός του επέζησαν από την επίθεση.

Οι εισβολείς τρομοκράτες τραυμάτισαν τη γυναίκα του Sagui στις 7 Οκτωβρίου και προσπάθησαν να την απαγάγουν, αλλά κατάφερε να διαφύγει, ανέφερε το Εβραϊκό Πρακτορείο Τηλεγράφων. Την απήγαγαν σε ένα τρακτέρ όταν οι IDF άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των τρομοκρατών.

Πριν φύγει από το σπίτι του για να πολεμήσει τους εισβολείς, ο Σάγκουι κλείδωσε την έγκυο γυναίκα του και τις δύο κόρες του σε ασφαλές δωμάτιο του σπιτιού.

«Τα κορίτσια έζησαν τη δολοφονία πολλών από τους μικρούς τους φίλους, τη δολοφονία των γονιών των φίλων τους και την πλήρη απομάκρυνση από την κοινότητά τους», είπε στους Times ο καθηγητής Dekel-Chen. «Χάσαμε 59 μέλη μας εκείνη την ημέρα, τα σπίτια μας καταστράφηκαν. Και αυτή η μικρή αγροτική κοινότητα κατέστη ακατοίκητη».

Ο καθηγητής Ντέκελ-Τσεν έχει ασκήσει έντονη κριτική στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του επειδή δεν μπόρεσαν να σώσουν τον γιο του.

«Αυτός που κάθεται στην κορυφή και είναι υπεύθυνος για αυτό που συνέβη, πρωτίστως, στις 7 Οκτωβρίου - αυτός είναι ο πρωθυπουργός μας», είπε στο πρόγραμμα Kofman και Arieh στον 103FM τον Μάρτιο. «Να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι ή όποιος είναι δυνατός, να τους φέρει πίσω ζωντανούς, να μην τους θυσιάσει».

Ο καθηγητής ήταν επίσης μέλος μιας ομάδας οικογενειών που επέκρινε τον Νετανιάχου για μια ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ τον Ιούλιο.

Ο Αμερικανοϊσραηλινός Ένταν Αλεξάντερ, 21 ετών, αναμένεται επίσης να αποφυλακιστεί ως μέρος μιας δεύτερης φάσης, σύμφωνα με το Hill.

