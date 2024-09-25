Στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου βρίσκεται πλέον η Μέση Ανατολή καθώς η σύγκρουση Ισραήλ και Χεζμπολάχ κλιμακώνεται με τον αρχηγό της Βόρειας Διοίκησης των IDF, Υποστράτηγο Όρι Γκόρντιν, να λέει ότι ο στρατός πρέπει να είναι «σθεναρά προετοιμασμένος» για μια χερσαία επίθεση στον Λίβανο.

«Μπήκαμε σε μια άλλη φάση της εκστρατείας… Η επιχείρηση ξεκίνησε με ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στις δυνατότητες της Χεζμπολάχ, με έμφαση στις ικανότητες και ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στους διοικητές και τα μέλη της οργάνωσης», είπε ο Γκόρντιν κατά την επίσκεψή του σε άσκηση προσομοίωσης χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο χθες.

«Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση ασφαλείας. Πρέπει να είμαστε πολύ σθεναρά προετοιμασμένοι για να εισέλθουμε στο Λίβανο σε έναν ελιγμό εδάφους», προσθέτει.

Λίγο αργότερα την εξέλιξη επιβεβαίωσε και ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ, ο οποίος είπε στα στρατεύματα την Τετάρτη ότι οι αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο θα συνεχιστούν προκειμένου να καταστραφούν οι υποδομές της Χεζμπολάχ και να προετοιμαστεί ο δρόμος για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Ακούτε τα αεριωθούμενα αεροπλάνα από πάνω· χτυπάμε όλη μέρα», είπε ο στρατηγός Χέρζι Χαλέβι στα στρατεύματα στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού. «Αυτό είναι τόσο για να προετοιμάσει το έδαφος για την πιθανή είσοδό σας όσο και για να συνεχίσει να υποβιβάζει τη Χεζμπολάχ».

Παράλληλα, σε μία εξέλιξη που ενισχύει του φόβους ότι μία χερσαία επίθεση στον Λίβανο είναι προ των πυλών, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι επιστρατεύει άλλες δύο ταξιαρχίες εφέδρων για επιχειρησιακές δραστηριότητες στο βόρειο μέτωπο του πολέμου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «αυτό θα επιτρέψει τη συνέχιση της μάχης κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, την υπεράσπιση του κράτους του Ισραήλ και τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί συνεδρίαση συμβουλίου υπουργών για τις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 90.530 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τις τελευταίες μέρες στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 40.000 που βρίσκονται σε 283 καταφύγια, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι κατέρριψε έναν πύραυλο της Χεζμπολάχ που εκτοξεύτηκε στο Τελ Αβίβ, την πρώτη φορά που η πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν έβαλε άμεσο στόχο την πόλη, γεγονός που σηματοδοτεί ότι παραμένει απρόθυμη να υποχωρήσει μετά από μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες στο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους ανώτατους διοικητές της ομάδας.

Ο πύραυλος, για τον οποίο η Χεζμπολάχ είπε ότι είχε στόχο την έδρα της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, τη Μοσάντ, δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς στο Τελ Αβίβ.

Η πλήρης έκταση της ζημιάς στο οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ από τις ισραηλινές επιδρομές δεν είναι σαφής και δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν έχουν εξαλειφθεί οι δυνατότητές της να προχωρήσει σε επιθέσεις βαθιά στο Ισραήλ. Η επίθεση ωστόσο προς το Τελ Αβίβ είναι ανησυχητικό σημάδι μετά από μια εβδομάδα ραγδαίας κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έπληξε 60 στόχους που ανήκουν στη διεύθυνση πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

«Τα πλήγματα κατέστρεψαν εργαλεία συλλογής πληροφοριών, κέντρα διοίκησης και πρόσθετη υποδομή που χρησιμοποιούσε ο εχθρός για να δημιουργήσει μια εκτίμηση για την κατάσταση πληροφοριών», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η ισραηλινή αεροπορία διεύρυνε την περίμετρο των επιχειρήσεών της

Οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο συνεχίστηκαν και την Τετάρτη με το υπουργείο Υγείας της χώρας να ανακοινώνει ότι 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες κοινότητες, ορισμένες από τις οποίες σε ορεινές περιοχές εκτός των προπυργίων της Χεζμπολάχ, καθώς ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι συνεχίζει τους βομβαρδισμούς "μεγάλης κλίμακας".

Ένα πλήγμα στη Μααϊσάρα, ένα σιιτικό ορεινό χωριό περίπου 30 χλμ. βόρεια της Βηρυτού, προκάλεσε τρεις θανάτους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Φωτογράφος του AFP επί τόπου ανέφερε πως ένα σπίτι καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, με τους διασώστες να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Οι νεκροί "ήταν άμαχοι που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στον νότιο Λίβανο και είχαν έρθει εδώ (...) Είναι φτωχές οικογένειες, που δεν είχαν πού να πάνε", λέει η Φάτιμα, κάτοικος του χωριού που ζήτησε να αναφερθεί μόνο το μικρό της όνομα.

"Ποιο είναι το μήνυμα πίσω από αυτό; Πού να πάμε από εδώ; Δεν θα φύγουμε", πρόσθεσε. "Πλέον κανένας τόπος δεν είναι ασφαλής".

Στο όρος Σουφ νότια της Βηρυτού, "ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τέσσερις ανθρώπους", ανέφερε εξάλλου το υπουργείο Υγείας.

Οι επιδρομές σε τρεις κοινότητες στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν ακόμη εννέα θανάτους.

Το δημόσιο νοσοκομείο της πόλης Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο, υπέστη ζημιές από ισραηλινή επιδρομή, ανέφερε το κυβερνείο της ομώνυμης επαρχίας.

"Είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο της περιοχής, υπέστη σημαντικές ζημιές έπειτα από ένα πλήγμα εδώ κοντά", δήλωσε ο Χοάιντα Τουρκ.

Στον ανατολικό Λίβανο, ένα πλήγμα στην Μπααλμπέκ-Χερμέλ προκάλεσε επτά θανάτους, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε σήμερα πλήγματα "μεγάλης κλίμακας" στον νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα, στα ανατολικά, προπύργια της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

