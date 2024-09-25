Σχέδιο μαζικής εκκένωση του Λιβάνου προχωρά το βρετανικό Υπ. Άμυνας

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Σε εντατικοποίηση των σχεδίων του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας για μία «τεράστια» επιχείρηση εκκένωσης του Λιβάνου μέσω Κύπρου, αναφέρεται δημοσίευμα των Times το βράδυ της Τρίτης.

Εν μέσω φόβων για γενίκευση του πολέμου με το Ισραήλ, γράφει η αρχισυντάκτρια αμυντικών θεμάτων της εφημερίδας, επίκειται η ανάπτυξη περίπου 700 Βρετανών στρατιωτών στην Κύπρο.

Θα συνδράμουν, εφόσον χρειαστεί, τους ακόμα εκατοντάδες στρατιώτες που βρίσκονται ήδη εκεί, έτοιμοι να βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους που βρίσκονται στον Λίβανο.

Εντός του λιβανέζικου εδάφους, εξάλλου, υπάρχει ένας πρόσθετος «μικρός» αριθμός Βρετανών στρατιωτών.

Στην Κύπρο θα αποσταλούν επίσης αξιωματούχοι από το Foreign Office και από τη βρετανική Δύναμη Συνόρων στο πλαίσιο του πρώτου βήματος αυτού του σχεδίου αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι αναχώρησε εσπευσμένα από το συνέδριο των Εργατικών στο Λίβερπουλ την Τρίτη για να ηγηθεί σύσκεψης της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Cobra στο Λονδίνο.

Μετά από τη σύσκεψη με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών πληροφοριών ασφαλείας και με διπλωμάτες, ο κ. Χίλι επανέλαβε το κάλεσμα στους Βρετανούς που βρίσκονται στον Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα:

«Οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες και ημέρες έχουν δείξει πόσο ρευστή είναι η κατάσταση και για αυτό το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο, οι Βρετανοί υπήκοοι θα πρέπει να φύγουν τώρα».

Πρόσθεσε πως η σύσκεψη έγινε για να επιβεβαιωθεί πως οι βρετανικές αρχές είναι έτοιμες για όλα τα ενδεχόμενα και συνέχισε: «Συνεχίζουμε να προτρέπουμε όλες τις πλευρές να σταματήσουν τη σύγκρουση για να αποτραπούν περαιτέρω τραγικές απώλειες ζωών. Η κυβέρνησή μας φροντίζει ώστε να έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες για την υποστήριξη των Βρετανών υπηκόων αν η κατάσταση επιδεινωθεί. Θέλω να ευχαριστήσω το βρετανικό προσωπικό που αναπτύσσεται στην περιοχή για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό».

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι ίσως και περισσότεροι από 10.000 Βρετανοί πολίτες παραμένουν στον Λίβανο, παρά την εδώ και δύο μήνες έκκληση του υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι να εγκαταλείψουν τη χώρα όσο υπάρχουν εμπορικές πτήσεις.

Πολλές χιλιάδες εξ αυτών θα θελήσουν να φύγουν εφόσον η κατάσταση ασφαλείας χειροτερέψει.

Βρετανοί αξιωματούχοι φέρονται να φοβούνται πως το Ισραήλ θα βομβαρδίσει το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, όπως είχε κάνει το 2006 ή τους δρόμους που οδηγούν εκεί, με αποτέλεσμα Βρετανοί πολίτες να μείνουν παγιδευμένοι.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα γίνει προσπάθεια εκκένωσης με στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη, αλλά ίσως χρειαστεί η αξιοποίηση των πολεμικών πλοίων HMS Duncan και RFA Mounts Bay που βρίσκονται στην ανατολική Μεσόγειο εδώ και κάποιους μήνες.

Από το βήμα του συνεδρίου των Εργατικών και λίγο πριν αναχωρήσει για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε «αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση» στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Στη Νέα Υόρκη, εξάλλου, ο κ. Στάρμερ θα συζητήσει εκ νέου το ενδεχόμενο χορήγησης άδειας στους Ουκρανούς για χρήση των βρετανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για πλήγματα εντός ρωσικής επικράτειας.

