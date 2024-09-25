DW: Άμεση απομάκρυνση Βρετανών πολιτών από τον Λίβανο

Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχει ήδη αυξηθεί. Από τον Λίβανο, ο άμαχος πληθυσμός ήδη απομακρύνεται προς πάσα κατεύθυνση, ενώ τονίζεται στους υπηκόοους άλλων χωρών ότι θα ήταν προτιμότερο να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατόν.



Αυτή είναι και η βασική έκκληση της βρετανικής κυβέρνησης σήμερα, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ζητά από τους Βρετανούς να «φύγουν από τον Λίβανο εδώ και τώρα». Υπολογίζεται ότι στην περιοχή βρίσκονται περισσότεροι από 10.000 Βρετανοί υπήκοοι, αριθμός που αυξάνει τη δυσκολία εκκένωσης.

Οι άμεσες κινήσεις της βρετανικής κυβέρνησης

Χαρακτηριστικό του κατεπείγοντος, είναι ότι ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ έφυγε νωρίτερα χθες από το συνέδριο των Εργατικών στο Λίβερπουλ, ώστε να συναντηθεί εκτάκτως με υφυπουργούς, αρχηγούς της υπηρεσίας πληροφοριών αλλά και διπλωμάτες στο Λονδίνο, με σκοπό να οργανώσουν το κυβερνητικό πλάνο απομάκρυνσης.



Ήδη 700 στρατιώτες του βρετανικού στρατού οδεύουν προς την Κύπρο και τη στρατιωτική βάση του Ηνωμένου Βασιλείου στη χώρα, ώστε να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την διαδικασία εκκένωσης. Επισημαίνεται ότι στην Κύπρο βρίσκονται ήδη δύο πολεμικά πλοία του Βρετανικού Ναυτικού, ενώ και η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) έχει επίσης αεροπλάνα και ελικόπτερα που βρίσκονται σε ετοιμότητα.



Στις επίσημες ανακοινώσεις του, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι όλες οι προετοιμασίες είναι σωστές ώστε να εξυπηρετήσουν τους Βρετανούς υπηκόους σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί», ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τη βρετανική αποστολή, που αναπτύσσεται στην περιοχή, «για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους».

Κριτική στο εσωτερικό για την πιθανότητα χαοτικής εκκένωσης, όπως στο Αφγανιστάν

Οι πρώτες ερωτήσεις για τη διαδικασία εκκένωσης όμως έχουν ήδη ξεκινήσει. Βασικός φόβος, να μην επαναληφθεί το πλάνο απομάκρυνσης των 15.000 ανθρώπων από το Αφγανιστάν το 2021, όταν και οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία, το οποίο είχε έντονα σχολιαστεί ως «χαοτικό και λάθος».



Ο πρωθυπουργός Στάρμερ από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δήλωσε ότι «το σημείο που θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος είναι ότι τώρα είναι η ώρα που πρέπει να φύγετε», απευθυνόμενος στους Βρετανούς υπηκόους του Λιβάνου.



Παράλληλα, αρκετά νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι είχε προειδοποιήσει τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή όσο ακόμη πετούν εμπορικά αεροπλάνα. Και ενώ το βασικό μήνυμα της βρετανικής πλευράς, εκτός της άμεσης απομάκρυνσης των Βρετανών πολιτών από τον Λϊβανο, είναι και «η αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», κορυφαίοι Βρετανοί αξιωματούχοι, σήμερα εκφράζουν τους φόβους τους ότι η χώρα οδεύει προς έναν «ολοκληρωτικό πόλεμο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.