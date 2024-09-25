Στη δημοσιότητα έχει έρθει μια φωτογραφία που δείχνει τις τελευταίες στιγμές της 64χρονης γυναίκας από την Αμερική, λίγα λεπτά πριν χρησιμοποιήσει τον θάλαμο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Sarco, στην Ελβετία.

Στη φωτογραφία, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα de Volkskrant, η 64χρονη φαίνεται να κοιτάει τον θάλαμο, μίας διαστημικής κάψουλας που γεμίζει με άζωτο και προκαλεί θάνατο από υποξία.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της κάψουλας αυτοκτονίας Sarco, η γυναίκα πέθανε την περασμένη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 4 το μεσημέρι σε ένα δάσος της Ελβετίας, ενώ υποστηρίζουν πως υπέφερε από σοβαρή ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος και από αφόρητους πόνους.

«Η 64χρονη γυναίκα κοιτάζει τη Sarco, λίγο πριν μπει μέσα στον θάλαμο» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας.

..an idyllic peaceful death in a Swiss forest where The Last Resort @tlrswiss used the Sarco device to help a US woman have the death she wanted..Lees dit artikel op de Volkskrant https://t.co/6DbKfmzYnC — Philip Nitschke (@philipnitschke) September 24, 2024

Η γυναίκα «ξεκίνησε τη διαδικασία θανάτου της πατώντας ένα κουμπί. Ο αέρας αντικαταστάθηκε με νιτρικό άζωτο μειώνοντας σε θανάσιμα επίπεδα το οξυγόνο σε μόλις ένα λεπτό. Το νιτρικό άζωτο δεν είναι δηλητηριώδες. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε από υποξία, δηλαδή την έλλειψη οξυγόνου», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Florian Willet, ένας από τους προέδρους της εταιρείας, ήταν το μοναδικό άτομο που ήταν παρόν στην αυτοκτονία.

Ο Willet ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος της 64χρονης ήταν «ειρηνικός, γρήγορος και αξιοπρεπής» και συνέβη «κάτω από έναν θόλο δέντρων, σε ένα ιδιωτικό καταφύγιο στο δάσος στο καντόνι του Schaffhausen κοντά στα ελβετικά-γερμανικά σύνορα».

Συλλήψεις μετά τη χρήση θαλάμου

Οι αρχές της Ελβετίας πάντως προχώρησαν σήμερα σε πολλές συλλήψεις μετά τη χρήση του θαλάμου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η εισαγγελία του καντονιού Σάφχαουζεν κίνησε ποινική διαδικασία σε βάρος πολλών ανθρώπων για υποκίνηση και βοήθεια σε αυτοκτονία και πολλοί τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση», αναφέρει η αστυνομία του καντονιού σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η εισαγγελία του μικρού αυτού καντονιού που βρίσκεται στη βόρεια Ελβετία, κοντά στη Γερμανία, ενημερώθηκε χθες από δικηγορικό γραφείο ότι «μια υποβοηθούμενη αυτοκτονία με τη βοήθεια του θαλάμου Sarco έγινε σε καλύβα στο δάσος στο Μέρισχάουζεν το απόγευμα», σύμφωνα με την αστυνομία.

«Ο θάλαμος αυτοκτονίας Sarco κατασχέθηκε και (το πτώμα του) ανθρώπου που πέθανε μεταφέρθηκε (…) για νεκροψία-νεκροτομή», πρόσθεσε η αστυνομία.

Πώς λειτουργεί ο θάλαμος αυτοκτονίας

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτός ο θάλαμος αυτοκτονίας που ονομάζεται Sarco.

Ο θάλαμος αυτός έχει τη μορφή μικρής καμπίνας μέσα στην οποία ο άνθρωπος που θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του πρέπει να ξαπλώσει, στη συνέχεια να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων για να επιβεβαιώσει ότι έχει συνείδηση αυτού που κάνει προτού ο ίδιος πατήσει ένα κουμπί για να απελευθερωθεί άζωτο.

Αυτός αναμένεται να χάσει τις αισθήσεις του ύστερα από μερικές εισπνοές και να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με την ένωση που προωθεί τον θάλαμο αυτόν.

Πηγή: skai.gr

