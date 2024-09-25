Δημόσια οργή έχει προκαλέσει στη Γαλλία η δολοφονία της νεραής Φιλιπίν, φοιτήτριας του Paris-Dauphine, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Τρεις ημέρες μετά την ανακάλυψη του θαμμένου πτώματος της Φιλιπίν στο Δάσος της Βουλώνης, συνελήφθη χθες στην Ελβετία 22χρονος μαροκινός ύποπτος, που ανήκε στην κατηγορία OQTF (Υποχρεωμένος να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος).

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο 22χρονος έπρεπε να έχει απελαθεί από την Γαλλία αφού εξέτισε ποινή για βιασμό που διέπραξε το 2019, όταν ήταν ανήλικος. Αποφυλακίσθηκε στο τέλος της ποινής του τον Ιούνιο 2024 και - σύμφωνα με τις γαλλικές εισαγγελικές αρχές - βρισκόταν παρανόμως στο γαλλικό έδαφος.

La seule et véritable récupération politique, c'est ça : sur France2, Anne-Sophie Lapix cache à ses téléspectateurs que l'homme qui a tué Philippine est un clandestin marocain sous OQTF, déjà condamné pour viol.

Ο συλληφθείς βγήκε από την φυλακή στις 20 Ιουνίου και τοποθετήθηκε στο κέντρο διοικητικής κράτησης στο Μετς (ανατολική Γαλλία). Στις 3 Σεπτεμβρίου, δικαστής επικύρωσε την έξοδό του από το κέντρο κράτησης και επέβαλε υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Στις 4 Σεπτεμβρίου, το Μαρόκο απέστειλε στις γαλλικές αρχές άδεια απέλασης.

Την παραμονή της δολοφονίας της Φιλιπίν, στις 19 Σεπτεμβρίου, ο ύποπτος εγγράφηκε στον κατάλογο των καταζητουμένων διότι δεν τήρησε την υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική πιέζει η ακροδεξιά

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Γαλλίας εκμεταλλεύθηκε την σύλληψη του μαροκινού υπόπτου για να πιέσει την νέα κυβέρνηση προς την υιοθέτηση σκληρότερης στάσης απέναντι στην μετανάστευση και σε θέματα ασφαλείας. «Ηρθε η ώρα για την κυβέρνηση αυτή να αναλάβει δράση: οι συμπατριώτες μας είναι οργισμένοι και δεν θα ικανοποιηθούν μόνο με λόγια», προειδοποίησε ο Ζορντάν Μπαρντελά χθες το βράδυ κατηγορώντας το γαλλικό κράτος ότι τηρεί υπερβολικά ήπια στάση στο θέμα της δημόσιας ασφάλειας.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, ο νέος υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αλλάξει τους σχετικούς νόμους αν χρειασθεί.

Ο Εθνικός Συναγερμός απέκτησε τον ρόλο του ρυθμιστή υποσχόμενος κατά περίπτωση κοινοβουλευτική υποστήριξη της νέας κεντροδεξιάς κυβέρνησης. Αυτή η υποστήριξη θα αρθεί, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της ηγεσίας του ΕΣ αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του ακροδεξιού κόμματος σε ό,τι αφορά την μετανάστευση, την ασφάλεια και άλλα θέματα. «Την ζωή της Φιλιπίν έκλεψε ένας μαροκινός μετανάστης χαρακτηρισμένος OQTF», έγραψε στο Χ.

Σήμερα το πρωί, ο Μπρυνό Ρετογιό δήλωσε: «Αν πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες, ας τους αλλάξουμε».

«Αντιμέτωποι με τέτοια τραγωδία, της οποίας έχουν προηγηθεί πολλές άλλες, δεν μπορούμε απλώς να καταδικάζουμε ή να είμαστε σοκαρισμένοι. Εναπόκειται σε εμάς τους δημόσιους λειτουργούς να επικαιροποιήσουμε την νομοθεσία μας, να προστατεύσουμε τους Γάλλους».

Ο Μπρυνό Ρετογιό, που προέρχεται από το κόμμα Les Republicains και θεωρείται ριζοσπάστης της δεξιάς, έχει ήδη προϊδεάσει κατά την παραλαβή των καθηκόντων του για το ενδεχόμενο εισαγωγής σκληρότερων μέτρων για την μετανάστευση και την ασφάλεια.

Η βουλευτής των Πρασίνων Σαντρίν Ρουσό προειδοποίησε ότι η γαλλική ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την δολοφονία «για να διασπείρει ρατσιστικό μίσος».



Το ποσοστό εκτέλεσης των μέτρων απομάκρυνσης από το γαλλικό έδαφος (OQTF) στην Γαλλία είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση: ανέρχεται σε 7%, έναντι 30% σε επίπεδο ΕΕ.

«Υπερβολικά πολλές OQTF αποφασίζονται από τις αρχές: παρατηρούμε πολλαπλασιασμό των μέτρων απομάκρυνσης κατά ατόμων για τα οποία γνωρίζουμε εξ αρχής ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν προς την χώρα καταγωγής ή μετάβασης», δηλώνει ωστόσο η Marie-Laure Basilien-Gainche, καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Lyon.



