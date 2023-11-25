Αρχηγός ισραηλινού στρατού: Θα ξεκινήσουμε αμέσως την επίθεση στη Γάζα στο τέλος της εκεχειρίας

Αμέσως θα ξεκινήσουν οι επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας μόλις λήξει η κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλεβί

Ο Χαλεβί, μιλώντας σε στρατιώτες, λέει ότι η κατάπαυση του πυρός και η συμφωνία ομήρων δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την πίεση του Ισραηλινού Στρατού στη Χαμάς.

IDF Chief of Staff Gen. Herzi Halevi says the military will immediately return to striking in the Gaza Strip once the ceasefire with Hamas ends.



Halevi, speaking to soldiers, says the ceasefire and hostage deal would not have happened without the IDF's pressure on Hamas.



«Δεν σκοπεύουμε, δεν θέλουμε και δεν είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια προτού επιστρέψουμε όλους τους ομήρους… είναι ηθικό μας καθήκον να τους φέρουμε πίσω», λέει.

Ο Χαλεβί λέει ότι ο Ισραηλινός Στρατός θα χρησιμοποιήσει την παύση στις μάχες «για να μελετήσει, να προετοιμάσει καλύτερα τις ικανότητές μας και επίσης να ξεκουραστεί λίγο».

«Και θα επιστρέψουμε αμέσως στο τέλος της εκεχειρίας στην επίθεση στη Γάζα, για ελιγμούς στη Γάζα. Θα το κάνουμε για να διαλύσουμε τη Χαμάς και επίσης να δημιουργήσουμε μεγάλη πίεση για να επιστρέψουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όσο το δυνατόν περισσότερους ομήρους, μέχρι και τον τελευταίο από αυτούς», λέει.

«Έχουμε υποχρέωση να πολεμήσουμε και επίσης να ρισκάρουμε τη ζωή μας ώστε οι Ισραηλινοί πολίτες να επιστρέψουν για να ζήσουν με ασφάλεια, και έχουμε ομήρους που θα κάνουμε τα πάντα για να τους φέρουμε στο σπίτι», πρόσθεσε ο Χαλεβί.



Πηγή: skai.gr

