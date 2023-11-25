Σε θρίλερ εξελίσσεται η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων καθώς η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοινώνει ότι αποφάσισε να καθυστερήσει την απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ομήρων, ενώ την ίδια ώρα αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απελευθέρωση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η στρατιωτική πτέρυγα ισχυρίζεται ότι καθυστερεί την απελευθέρωση «μέχρι η κατοχή να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας σχετικά με την είσοδο φορτηγών βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και λόγω μη τήρησης των συμφωνηθέντων όρων για την απελευθέρωση κρατουμένων».

Οι Ταξιαρχίες al-Qassam πρόσθεσαν ότι οι απελευθερώσεις ομήρων θα καθυστερήσαν εάν το Ισραήλ δεν τηρήσει τους συμφωνηθέντες όρους για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Και ο σύμβουλος του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, δήλωσε ότι το Ισραήλ παραβίασε τους όρους της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.

Ο Taher al-Nono λέει στο Al Jazeera ότι το Ισραήλ δεν συμμορφώθηκε με τις ρήτρες σχετικά με την είσοδο φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διανομή βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα όπου οι μάχες ήταν πιο έντονες.

Ο Nono ισχυρίζεται επίσης ότι το Ισραήλ δεν τήρησε τους όρους σχετικά με την απελευθέρωση των Παλαιστινίων αιχμαλώτων, τους οποίους η Χαμάς είχε πιέσει να απελευθερωθούν με διαφορετική σειρά από αυτή που έκανε το Ισραήλ.

Νωρίτερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι όμηροι, που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, βρίσκονταν στη διαδικασία παράδοσης στον Ερυθρό Σταυρό το Σάββατο.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι όμηροι δεν έχουν παραδοθεί ακόμη στον Ερυθρό Σταυρό.

Η διαδικασία απελευθέρωσης της δεύτερης ομάδας Ισραηλινών ομήρων είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα στις 16:00, ωστόσο φαίνεται να υπήρξε μια καθυστέρηση με το ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12 να μεταδίδει πως η διαδικασία θα ξεκινούσε στις 17:00.

Κατά τη δεύτερη μέρα εφαρμογής της συμφωνίας, η Χαμάς αναμένεται να αφήσει ελεύθερους 13 Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο Ολιβιέ Ράφοβιτζ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Νωρίτερα σήμερα, αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας δήλωναν ότι έλαβαν από την Χαμάς έναν κατάλογο με τα ονόματα 14 ομήρων που θα απελευθερώσουν σήμερα, κατά τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινικού κινήματος η οποία περιλαμβάνει και εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

