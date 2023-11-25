Η αντιπροσωπεία του Κατάρ στο Ισραήλ συζητά πιθανή επέκταση της εκεχειρίας, αναφέρει αξιωματούχος

Η αντιπροσωπεία του Κατάρ μετέβη σήμερα στο Ισραήλ για να συζητήσει μια πιθανή παράταση της τετραήμερης εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που ξεκίνησε χθες Παρασκευή, δήλωσε ένας αξιωματούχος με γνώση της επίσκεψης της αντιπροσωπείας.

Η αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε συζητήσεις επίσης με Ισραηλινούς αξιωματούχους για να διασφαλιστεί ότι η εκεχειρία και οι απελευθερώσεις ομήρων συνεχίζονται ομαλά, είπε ο αξιωματούχος.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, η Αίγυπτος ανέφερε ότι έχει λάβει θετικά σημάδια από όλα τα μέρη για μια πιθανή παράταση της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας για μία ή δύο μέρες.

Ωστόσο, ένας Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος, που συμμετέχει στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μιλώντας στην ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel χαρακτήρισε «γελοίες» και «ψευδείς» τις αναφορές για παράταση της εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

