Το Ισραήλ ξεκινά ανακατάληψη της Γάζας

Άρχισαν οι προπαρασκευαστικές καταλήψεις εδαφών του θύλακα. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι επαφές στη Ντόχα για επίτευξη εκεχειρίας. Ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας υπονόησε ότι ο Μοχάμαντ Σινουάρ είναι νεκρός.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Ο απολογισμός των νεκρών Παλαιστινίων στην Γάζα κατά το τελευταίο τετραήμερο ξεπερνά τους 400, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται τοπικές πηγές, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας προστέθηκαν τουλάχιστον 58, ως αποτέλεσμα εντατικών βομβαρδισμών της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, καλύπτοντας ολόκληρο τον θύλακα.

Κατάληψη εκτάσεων εντός Γάζας

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι έχουν ήδη καταληφθεί εκτάσεις σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών, ενόψει της έναρξης της επιχείρησης ανακατάληψης με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών». Νωρίτερα χθες το βράδυ, η κρατική ισραηλινή τηλεόραση επικαλέσθηκε δηλώσεις ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου, ότι εάν οι διαπραγματευτικές επαφές στην Ντόχα, που βρίσκονται σε εξέλιξη από το βράδυ της Πέμπτης (15/5) δεν εξασφαλίσουν την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, τότε η επιχείρηση ανακατάληψης θα τεθεί σε εφαρμογή εντός των επομένων εικοσιτετραώρων.

Μάλιστα, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι εάν αρχίσει η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών», δεν θα υπάρξουν μετέπειτα προσωρινές παύσεις των επιχειρήσεων, παρά μόνο εάν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και διαλυθεί ολοκληρωτικά η οργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κρατικά ισραηλινά μέσα διέρρευσαν από τα μέσα της εβδομάδας, ότι το Ισραήλ διεμήνυσε το άτυπο τελεσίγραφο, πως η επιχείρηση ανακατάληψης της Γάζας θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η πρόσφατη περιοδεία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στις χώρες του Κόλπου – γεγονός που συνέβη χθες.

Σε αδιέξοδο διαρκείας οι επαφές για εκεχειρία

Στο μεταξύ, σε αδιέξοδο συνεχίζουν να βρίσκονται στην Ντόχα οι διαπραγματευτικές επαφές για επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Ιερουσαλήμ, η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε την εντολή στους διαπραγματευτές της «να μην συζητήσουν καμία μεταβολή στο ‘πλαίσιο Γουίτκοφ’» που προβλέπει την απελευθέρωση τουλάχιστον 11 ομήρων, με αντάλλαγμα την εφαρμογή προσωρινής εκεχειρίας.

Ισραηλινά κρατικά μέσα αναφέρουν ότι η ισραηλινή πλευρά συνεχίζει να απορρίπτει εναλλακτικές προτάσεις του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στίβεν Γουίτκοφ. Την ίδια στιγμή, η ηγετική ομάδα της Χαμάς που είναι εγκατεστημένη στην καταρινή πρωτεύουσα, φέρεται να παραμένει σταθερή στη θέση της, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι ο ορίζοντας της συμφωνίας εκεχειρίας θα περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση όλων των στρατευμάτων από την Γάζα – ενδεχόμενο που έχει εκ των προτέρων απορρίψει επανειλημμένα το Ισραήλ.

Πού βρίσκεται ο Μοχάμαντ Σινουάρ;

Παράλληλα, άγνωστη παραμένει η τύχη του ηγέτη του στρατιωτικού σκέλους της οργάνωσης Μοχάμαντ Σινουάρ, μετά τις δύο αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις του Ισραήλ το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (15/5). Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, έκτοτε δεν έχει αναφερθεί κάποιο ίχνος επικοινωνίας μαζί του.

Παρότι επισήμως το Ισραήλ δεν έχει εκδώσει σχετική επίσημη ανακοίνωση, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κάτς, κατά τις χθεσινές μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις του, παρουσία και του Βενιαμίν Νετανιάχου, ενώ προειδοποιούσε τους αντάρτες Χούθι για τις επόμενες στρατιωτικές κινήσεις του Ισραήλ εναντίον τους, τόνισε ότι εάν οι πυραυλικές τους επιθέσεις κατά του Ισραήλ θα συνεχιστούν, τότε η ηγεσία τους θα έχει την ίδια μοίρα «με τους Σινουάρ στη Γάζα», υπονοώντας ότι και ο Μοχάμαντ Σινουάρ πρέπει να θεωρείται νεκρός.

