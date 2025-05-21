Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης για 14 γειτονιές της Γάζας προς τα νότια

Απτόητος όσον αφορά τη συνέχιση του πολέμου εμφανίζεται πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρά τη διεθνή κατακραυγή και τις προτροπές των συμμάχων του να τερματίσει τη νέα χερσαία επιχείρηση που έχει εξαπολύσει στη Λωρίδα της Γάζας και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο πρώτο τηλεοπτικό διάγγελμά του από τον Δεκέμβριο του 2024, το βράδυ της Τετάρτης επανέλαβε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα μέχρι να επιτύχει όλους τους στόχους του, προσθέτοντας ότι απώτερος σκοπός του Τελ Αβίβ είναι η πλήρης κατάληψη της Γάζας.

Σχεδόν την ίδια ώρα, οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) εξέδωσαν εντολή εκκένωσης για πάνω από 10 γειτονιές στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, ζητώντας από τους κατοίκους τους να κατευθυνθούν προς τα νότια λόγω επικείμενων επιχειρήσεων του στρατού, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF, Αβισάι Αντράε.

«Μια σοβαρή προειδοποίηση προς όλους τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, και συγκεκριμένα στις γειτονιές Ghaban, Al-Shimaa, Fadous, Al-Manshiya, Sheikh Zayed, Al-Sultans, Al-Karama, Beit Lahia Project, Al-Zahour, Tal Al-Zaatar, Al-Nour, Abdul Rahman, Al-Nahda και Jabalia Camp.

Αυτή είναι μια προειδοποίηση πριν από την επίθεση! Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ θα επιχειρήσουν με ισχυρές δυνάμεις σε κάθε περιοχή από την οποία εκτοξεύονται πύραυλοι. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδίως η Χαμάς, φέρουν την πλήρη ευθύνη για τα βάσανα του λαού. Για την ασφάλειά σας, εκκενώστε αμέσως νότια», έγραψε στο Χ ο Αντράε.

