Εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Νότιας Αφρικής: Δεν υπάρχει καμία δήμευση γης

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής δήλωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Τετάρτη ότι «δεν υπάρχει καμία δήμευση γης», μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετώπισε τον ηγέτη της Νότιας Αφρικής με ψευδείς ισχυρισμούς για μαζικές δολοφονίες και κατασχέσεις γης από λευκούς.
There is No Land Confiscation in South Africa #USAandSArelations pic.twitter.com/xn2ZuLjMGg— Chrispin Phiri 🇿🇦 (@Chrispin_JPhiri) May 21, 2025
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόσα, χαμηλώνοντας τα φώτα στο Οβάλ Γραφείο και προβάλλοντας στις οθόνες ένα βίντεο που – όπως ισχυρίστηκε – αποδεικνύει τις κατηγορίες περί «γενοκτονίας λευκών» στη Νότια Αφρική. Η κίνηση αυτή μετέτρεψε μια τυπική διπλωματική συνάντηση σε σκηνή πολιτικής αντιπαράθεσης, προκαλώντας εμφανή αμηχανία στον Ραμαφόσα.
Υποδεχόμενος τον Ραμαφόσα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε αρχικά ότι είναι «μεγάλη τιμή» να βρίσκεται με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής ο οποίος είναι «πραγματικά αξιοσέβαστος σε ορισμένους κύκλους» αλλά «λιγότερο αξιοσέβαστος σε άλλους», επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του περί «γενοκτονίας λευκών» στη Νότια Αφρική.
