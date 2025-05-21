Εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Νότιας Αφρικής: Δεν υπάρχει καμία δήμευση γης

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής δήλωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Τετάρτη ότι «δεν υπάρχει καμία δήμευση γης», μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετώπισε τον ηγέτη της Νότιας Αφρικής με ψευδείς ισχυρισμούς για μαζικές δολοφονίες και κατασχέσεις γης από λευκούς.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόσα, χαμηλώνοντας τα φώτα στο Οβάλ Γραφείο και προβάλλοντας στις οθόνες ένα βίντεο που – όπως ισχυρίστηκε – αποδεικνύει τις κατηγορίες περί «γενοκτονίας λευκών» στη Νότια Αφρική. Η κίνηση αυτή μετέτρεψε μια τυπική διπλωματική συνάντηση σε σκηνή πολιτικής αντιπαράθεσης, προκαλώντας εμφανή αμηχανία στον Ραμαφόσα.

Υποδεχόμενος τον Ραμαφόσα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε αρχικά ότι είναι «μεγάλη τιμή» να βρίσκεται με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής ο οποίος είναι «πραγματικά αξιοσέβαστος σε ορισμένους κύκλους» αλλά «λιγότερο αξιοσέβαστος σε άλλους», επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του περί «γενοκτονίας λευκών» στη Νότια Αφρική.







