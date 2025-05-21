Το Ισραήλ επέτρεψε την Τετάρτη την είσοδο 100 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, μεταφέροντας αλεύρι, παιδικές τροφές και ιατροφαρμακευτικό υλικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του ΟΗΕ δήλωσαν ότι λόγω προβλημάτων στη διανομή, καμία βοήθεια δεν έχει φτάσει ακόμα στους ανθρώπους που τη χρειάζονται.

Πηγή: skai.gr

