Το Ισραήλ δεν θα ανανεώσει τη βίζα της αξιωματούχου του ΟΗΕ Λιν Χέιστινγκς

Το Ισραήλ ενημέρωσε τα Ηνωμένα Έθνη ότι η βίζα της συντονίστριας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, που κατηγορήθηκε παλαιότερα ότι δεν είναι "αμερόληπτη", δεν θα ανανεωθεί, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

Η Καναδή Λιν Χέιστινγκς διορίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 από τον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες ως συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη και αναπληρώτρια του απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή Τορ Γουένσλαντ.

"Ενημερωθήκαμε από τις ισραηλινές αρχές ότι δεν θα ανανεώσουν τη θεώρηση εισόδου της (Λιν) Χέιστινγκς μετά τη λήξη της αργότερα αυτόν τον μήνα", δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γκουτέρες, μη θέλοντας να διευκρινίσει επί του παρόντος εάν η αξιωματούχος, που έχει την έδρα της στην Ιερουσαλήμ, θα αντικατασταθεί ή θα συνεχίσει το έργο της από άλλο μέρος.

Ο εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι η Καναδή είχε πάντα την "πλήρη εμπιστοσύνη" του γενικού γραμματέα.

"Είδατε κάποιες δημόσιες επιθέσεις στο Twitter εναντίον της, οι οποίες ήταν εντελώς απαράδεκτες", πρόσθεσε.

Στα τέλη Οκτωβρίου, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επιτέθηκε ονομαστικά στη Λιν Χέιστινγκς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), κατηγορώντας την ότι δεν είναι ούτε "αμερόληπτη" ούτε "αντικειμενική".

"Η επικίνδυνη ρητορική της Χέιστινγκς θέτει σε κίνδυνο τους αθώους Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους πολίτες", ανέφερε το μήνυμα που συνοδευόταν από βίντεο το οποίο αποδοκίμαζε κυρίως το γεγονός ότι η αξιωματούχος του ΟΗΕ δεν καταδίκασε αρκετά γρήγορα την επίθεση της Χαμάς.

Και άλλοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν επικριθεί έντονα από Ισραηλινούς αξιωματούχους μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου έπειτα από την αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης κατά του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Γκιλάντ Ερντάν έχει ζητήσει επανειλημμένα την παραίτηση του Γκουτέρες. Στα τέλη Οκτωβρίου, διαβεβαίωσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θα χορηγεί πλέον βίζα σε αξιωματούχους του ΟΗΕ που είναι "εχθρικοί" απέναντι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

