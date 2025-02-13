Η Ρεβέκκα Γκονσάλες, σύζυγος του Ελκάνα Μποχμπότ, Κολομβιανού-Ισραηλινού ο οποίος κρατείται όμηρος από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι έλαβε «απόδειξη ζωής» του συντρόφου της και κατήγγειλε τις «φρικτές» συνθήκες της αιχμαλωσίας του.

Σε συνέντευξή της στον κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό Blu, η κυρία Γκονσάλες ανέφερε πως την «απόδειξη ζωής» της επέδωσε ο Οχάντ Μπεν Αμί, ένας από τους τρεις ομήρους που απελευθερώθηκαν την 8η Φεβρουαρίου, στην πέμπτη ανταλλαγή αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ τη 19η Ιανουαρίου.

«Μου έδωσαν απόδειξη ζωής του συζύγου μου. Έλαβα μήνυμα, έλαβα επίσης τραγούδι στο οποίο μου ζητά να είμαι δυνατή», δήλωσε. «Είναι ζωντανός και πρέπει να τον βγάλουμε από εκεί αμέσως», επέμεινε η κυρία Γκονσάλες, κατά την οποία «οι όμηροι ζουν Ολοκαύτωμα».

Ο Οχάντ Μπεν Αμί, υπήκοος Ισραήλ και Γερμανίας, 56 ετών, που αφέθηκε ελεύθερος αποστεωμένος, σε «κίνδυνο» εξαιτίας έλλειψης τροφής, αφηγήθηκε επίσης ότι «οι συνθήκες (κράτησης) ήταν φρικτές».

Οι όμηροι κρατούνται «σε υπόγειες σήραγγες, δεν τους αφήνουν να δουν φως, δεν τους αφήνουν να βγουν να πάρουν αέρα (...) Ο σύζυγός μου βρίσκεται σε μια κατάσταση που ζει μ’ ένα ξεροκόμματο (...) με ελάχιστο νερό, που τον αφήνουν να πάει στην τουαλέτα μια ή δυο φορές την ημέρα, που υφίσταται σωματική και ψυχική κακομεταχείριση», πάντα σύμφωνα με τη Ρεβέκκα Γκονσάλες.

Η κυρία Γκονσάλες ζήτησε από τον πρόεδρο της Κολομβίας, τον Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος επικρίνει πολύ έντονα τον τρόπο που αποφάσισε το Ισραήλ να διεξαγάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, να αξιοποιήσει περιοδεία που κάνει στη Μέση Ανατολή για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση του συζύγου της.

«Ελπίζω πως αυτές τις μέρες που (ο πρόεδρος Πέτρο) είναι στο Κατάρ, μαζί με τους άραβες εταίρους που θα συναντήσει (...) θα μπορέσει με άμεσο τρόπο» να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του «μοναδικού κολομβιανού ομήρου που κρατείται από την οργάνωση Χαμάς».

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο, ο πρώτος αρχηγός του κολομβιανού κράτους που ανήκει στην αριστερά, αποφάσισε να δώσει στον Ελκάνα Μποχμπότ την κολομβιανή υπηκοότητα κάπου έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Νοέμβριο του 2023.

Η έφοδος που εξαπέλυσε η Χαμάς σε νότιος τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα αυτού του πολέμου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.210 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 48.222 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Η ανακωχή επέτρεψε να σταματήσουν από τη 19η Ιανουαρίου οι εχθροπραξίες έπειτα από 15 μήνες πολέμου και να γίνουν πέντε ανταλλαγές ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα με παλαιστίνιους φυλακισμένους, έγκλειστους σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Οι όροι της συμφωνίας —που πλέον εκφράζονται ολοένα πιο έντονες ανησυχίες πως οδεύει να καταρρεύσει—, προβλέπουν πως θα αφεθούν ελεύθεροι ως τον Μάρτιο 33 όμηροι στη Γάζα από τη Χαμάς και κάπου 1.900 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι από το Ισραήλ.

