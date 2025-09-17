Οι χερσαίες επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα με σκοπό να εισχωρήσουν όσο πιο βαθιά μπορούν στον παλαιστινιακό θύλακα, αψηφώντας τη διεθνή καταδίκη.

Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, πρώτη μέρα της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» σε ολόκληρο τον θύλακα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και τις νοσοκομειακές αρχές της Γάζας ενώ εκατοντάδες άλλοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αναζητώντας ασφαλέστερα μέρη.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ενημερώνουν και σήμερα τους κατοίκους της Γάζας ότι ανοίγουν μια δεύτερη διαδρομή για όσους επιθυμούν να εγκαταλείψουν την πόλη.

Η διαδρομή, κατά μήκος της οδού Sala-al-Din στη νότια Λωρίδα, θα είναι ανοιχτή από το μεσημέρι σήμερα έως το μεσημέρι της Παρασκευής, ανακοίνωσε στα αραβικά ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Avichay Adraee, στον λογαριασμό του στο X.

#عاجل ‼️ إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها،

⭕️يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين

⭕️سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة.

⭕️في هذه المرحلة، سيتاح الانتقال عبر هذا المسار لمدة 48… pic.twitter.com/PZMhtu4B51 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 17, 2025

Μέχρι στιγμής, οι κάτοικοι της Γάζας μπορούσαν να φύγουν μόνο μέσω ενός παραλιακού δρόμου, ο οποίος έχει κατακλυστεί από πεζούς και οχήματα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνονται προς τα νότια της πόλης για να αποφύγουν την επικείμενη επίθεση.

Η Σαλάχ αλ-Ντιν, μια κύρια εσωτερική αρτηρία που οδηγεί στην κεντρική Γάζα, χρησιμοποιήθηκε ως κύρια οδός εκκένωσης κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στην πόλη τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Πηγές των μέσων ενημέρωσης της Γάζας, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται με τη Χαμάς, αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να βομβαρδίζουν την πόλη και άλλα μέρη της Λωρίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίζοντας ή σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με αναφορές, μη επανδρωμένα παγιδευμένα οχήματα ανατινάχτηκαν στη βορειοδυτική γειτονιά Τελ αλ-Χάουα και στα νότια της πόλης.

Χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι στόχοι της επίθεσης ήταν «η ήττα του εχθρού και η εκκένωση του πληθυσμού», παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων, κάτι που αποτελούσε σταθερά δηλωμένο πολεμικό στόχο μέχρι τώρα. Οι οικογένειες των ομήρων και οι υποστηρικτές τους διαμαρτυρήθηκαν κοντά στην κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Τρίτη, κατηγορώντας τον ότι εγκατέλειψε τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Υπολογίζεται ότι περίπου 20 όμηροι παραμένουν ακόμα ζωντανοί.

Εν τω μεταξύ, η Χαμάς χαρακτήρισε την επίθεση στην πόλη της Γάζας ως «άνευ προηγουμένου βάρβαρη σιωνιστική κλιμάκωση» η οποία «παραβίασε όλους τους διεθνείς κανόνες και νόμους».

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι υπάρχουν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος την Τρίτη, αλλά ο μικρός αριθμός υπογραμμίζει το σχεδόν αδύνατο έργο που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός Στρατός, ο οποίος αποτελεί λιγότερο από το 1% του τοπικού πληθυσμού.

Συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο αργότερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε ο Ισραηλινός ηγέτης σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στην Ιερουσαλήμ, προειδοποιώντας παράλληλα τη Χαμάς να μην βλάπτει ομήρους καθώς ο στρατός επιχειρεί στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την προγραμματισμένη ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εν μέσω της υποστήριξης των ΗΠΑ για τη μεγάλη επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.