IDF: Στη δημοσιότητα πλάνα από τη νέα χερσαία επιχείρηση στη Γάζα - Δείτε βίντεο

Βίντεο από τη νέα χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, με τα πλάνα να δείχνουν στρατεύματα να κινούνται μέσα στην πόλη, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" - אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd September 16, 2025



Ειδικότερα, τα πλάνα δείχνουν στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας να εισέρχονται στη Γάζα το βράδυ της Δευτέρας, καθώς ξεκίνησε η νέα επίθεση.

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις, τα στρατεύματα μπήκαν στην πόλη με την υποστήριξη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού, πλήττοντας δεκάδες υποδομές της Χαμάς, όπως ανέφεραν, ανάμεσά τους παρατηρητήρια και παγιδευμένα κτίρια.

Η μεραρχία, μια επίλεκτη σύνθεση αλεξιπτωτιστών και ειδικών δυνάμεων, ενώθηκε με τη 162η Μεραρχία, που ήδη επιχειρούσε στα περίχωρα της Γάζας.

Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον IDF, θα προστεθεί στην επιχείρηση και τρίτη μεραρχία, η 36η.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

Την έναρξη της επιχείρησης επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ «ξεκίνησε μια εντατική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας».



